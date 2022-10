Jake La Furia: l’hip-hop di oggi è tutta un’altra cosa, io non avrei mai sciolto i Club Dogo

Ospite del podcast Passa dal BSMT d Gialuca Gazzoli, Jake La Furia si sofferma sulla fine dei Club Dogo: “Se fosse stato per me non avrei mai sciolto i Club Dogo“.

I Club Dogo sono stati un gruppo musicale nato a Milano negli anni ’00 tra Jake La Furia, Guè (ai tempi Guè Pequeno) e Don Joe. Il loro ultimo lavoro in studio risale al 2014, l’album Non siamo più quelli di Mi fist. LEGGI QUI

Queste le parole di Jake La Furia:

“Me lo chiedono davvero tutti se i Club Dogo torneranno insieme. Da una parte è una cosa bella perché vuol dire che siamo stati molto amati. Qualcuno di noi, non dico chi, avrebbe voglia di riprovarci. Noi non abbiamo mai litigato, la nostra divisione arriva da problematiche che, negli anni, si sono poi trasformate in questioni manageriali e legali che non ci hanno permesso di andare avanti. Ma se fosse stato per me, non avrei mai sciolto i Club Dogo”.

I Club Dogo sono stati un gruppo di riferimento nel contesto rap italiano. Abbiamo fatto sette album tutti di successo ed apprezzati dal pubblico. Quando oggi mi chiedono se faremo mai una reunion, il primo dubbio che mi viene in mente è: saremmo in grado di mantenere lo stesso livello del passato?.

I Club Dogo e Fabri Fibra sono stati gli artefici, al tempo, di una svolta epocale del mondo del rap in Italia. Ma abbiamo già superato di due generazioni i cambiamenti di quel tempo. Fino a Sfera Ebbasta hanno tutti rappato come i Club Dogo, dopo si sono tutti avvicinati allo stile di Sfera. Adesso c’è un ulteriore sviluppo nella musica rap. Per come intendo io l’hip-hop, adesso è tutta un’altra cosa rispetto ai tempi dei Club Dogo”.