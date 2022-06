Jake la Furia: Ferro del mestiere è il nuovo disco. Data di uscita, cover e produttori del progetto

Uscirà il prossimo 17 giugno in tutti gli online store, nelle piattaforme di streaming e nei negozi Ferro del mestiere, il nuovo disco del rapper Jake la Furia. Dopo il successo del disco “17” insieme a Emis Killa, certificato Doppio Platino, l’artista si prepara a tornare con un progetto discografico (Epic Records Italy/Sony Music Italy) già disponibile in pre-order fisico.

Pare che questo ritorno di Jake la Furia sarà “epico”. Nelle tracce dell’album (per il momento ancora non è stata svelata la tracklist) c’è il racconto di una “nuda verità”, la verità di un pilastro del rap italiano e delle strade della sua città. Ferro del mestiere sarà il terzo album solista della carriera di Jake La Furia.

Qui sotto potete recuperare la copertina ufficiale del disco.

I produttori del disco

Via Instagram il cantante ha confermato anche i nomi dei produttori che hanno collaborato con lui a questo nuovo progetto discografico.

Ad aver lavorato al disco sono Big Fish, Drillonaire, Don Joe, 2nd Roof, Mace, Dj Shocca, Itaca, The Night Skinny e Young Satana.

Jake la Furia, la biografia del fondatore dei Club Dogo

Francesco Vigorelli, classe 1979, in arte Jake La Furia, è membro e fondatore dei Club Dogo, gruppo di riferimento della scena rap italiana. Il gruppo ha all’attivo 7 album in studio, ha conquistato 4 dischi d’oro e 1 platino, calcato centinaia di palchi e dato vita a due docu reality per la televisione: ” Un giorno da cani” (DeeJay Tv) e “Club Privè” (Mtv). Nel 2013 esce il primo album da solista, certificato oro, “Musica Commerciale”, anticipato dal singolo “Inno Nazionale” e composto da 15 tracce. Nel 2016 arriva il secondo album solista “Fuori da qui” anticipato dallo street single “El Chapo” feat Luca Carboni. Il brano “Me Gusta”, contenuto nel disco, diventa presto una hit estiva. Nel 2017 vive un anno ricco di esperienze televisive e radiofoniche: è parte del cast fisso di “Quelli Che Il Calcio” (Rai2), conduce “Jake Hit Up” su Radio 105, ospita a “Carpool Karaoke” su Italia 1 i più grandi Artisti della musica italiana ed è giudice di Strafactor (Sky Uno) al fianco di Elio e Drusilla Foer.

A giugno 2017 esce “El Party” singolo estivo presentato al Wind Summer Festival di Roma (Canale 5), che si consacra come uno dei “tormentoni” estivi dell’estate 2017 e conquista il doppio platino. Il 28 giugno 2018 esce per Sony Music “Bandita” singolo estivo che raggiunge ottimi risultati. Nel 2018 prosegue l’esperienza con “Jake Hit Up” su Radio 105 e lo vediamo nelle vesti di conduttore anche in tv su Sky Sport Serie A con “Goal Deejay”. A settembre 2020 esce “17“, joint album assieme a Emis Killa, certificato Doppio Platino.