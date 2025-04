Jacopo ET completa il suo progetto da solista Sammy, Cabiria, etc. etc.

Jacopo Èt, nome d’arte di Jacopo Ettorre tra i più talentuosi e apprezzati autori italiani degli ultimi anni, ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico: il terzo e ultimo capitolo di Sammy, Cabiria, etc. etc.,

“Sammy, Cabiria, etc etc. è un album di ricordi, personali e collettivi. All’interno del disco sono infatti presenti vari richiami al mio vissuto e alle persone a me care (anche agli animali, in realtà, essendo la mia cagnolina Oriana citata in “Via Ricordi”). Ci sono anche citazioni e riferimenti a film celebri, come Sammy Jankis di “Memento” e Kayser Soze de “I Soliti Sospetti”. “No vip, No news”, invece, trae spunto dall’unica regola della rivista “Colors” di Oliviero Toscani. Il tutto mescolato da quello che vuole essere un sound con richiami anni Settanta ma anche attuali, con l’intento di unire alt rock, pop e cantautorato in un unico viaggio”

I brani Petrolio, Tangeri, No vip, no news si aggiungono ai brani già editi Via Ricordi, Oro Rosa, Sammy Jankis, Cabiria, Canzone facile e Saracinesche.

Jacopo ET – Sammy, Cabiria, etc. etc. (track by track)

In tutto l’album Jacopo Èt si mette a nudo e scrive di sé senza filtri e lo fa attraverso un progetto innovativo, che si trasforma in istantanee di vita vissuta, fotografie sviluppate attraverso un pensiero intenso.

Nei brani si spazia dall’alt rock al pop d’avanguardia internazionale, fondendo stili contemporanei con una scrittura profonda e personale, tipica del cantautorato italiano.

Sammy Jankins

Oro+rosa

Petrolio

Via Ricordi

Saracinesche

No vip, no news

Canzone facile

Tangeri

Cabiria

Sammy Jankis attraverso immagini e riflessioni affronta alcuni lati del proprio carattere, come il pessimismo e il disturbo dell’attenzione.

Oro+rosa con delicatezza e sensibilità racconta della prima volta in cui si ha un rapporto sessuale.

Petrolio è un’analisi interiore, un flusso di coscienza con un ritornello in cui si vede la luce, anche in mezzo al petrolio.

Via Ricordi è una canzone intima che parla principalmente della condivisione di una casa.

Saracinesche è un brano sulla chiusura di un rapporto, attraversato da qualche domanda esistenziale. Nel brano cita il mare di Napoli, da cui ha tratto ispirazione per scrivere il pezzo.

No vip, no news, nel brano prende ispirazione da una frase di Oliviero Toscani e la ribalta, rendendola lo slogan dell’approccio al digitale e al lavoro che si ha nel mondo contemporaneo.

Canzone facile affronta la perdita di semplicità che si subisce dopo che una passione viene contaminata da dinamiche lavorative. “Il brano è dedicato a mio zio Attilio Lolini, e alle sue meravigliose poesie” dichiara Jacopo Èt.

In Tangeri Jacopo Èt ha deciso di spogliarsi di tutte le inutili paranoie e problematiche proprie della sua vita milanese.

L’EP si chiude con Cabiria in cui il cantautore si chiede come si faccia a vivere senza provare emozioni negative.