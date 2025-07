“EXIT” è il nuovo EP di Irbis che include featuring Tony Boy e Frah Quintale

Irbis ha lanciato il nuovo EP EXIT disponibile su tutte le piattaforme digitali per UNDAMENTO / Warner Music Italia.

EXIT rappresenta per Irbis una transizione ma anche l’inizio di un cambiamento. I brani contenuti nell’EP nascono da un processo di scrittura più istintivo e diretto, lo stesso che aveva segnato i suoi esordi.

Le cinque tracce di EXIT sono emotive, ariose e malinconiche, in cui il suono si tinge di sfumature black e hip hop, segnando un’evoluzione nel sound dell’artista milanese. Irbis ha curato la direzione artistica di EXIT collaborando con due nuovi produttori, bluebarry e Cali Low, provenienti dall’elettronica e dal folk, due mondi solo apparentemente inconciliabili.

Ogni traccia di EXIT è una tappa di un percorso interiore, intimo ma condivisibile, in cui la voce di Irbis guida l’ascoltatore attraverso luci e ombre personali. L’intero EP è un viaggio sonoro e interiore che nasce dall’urgenza di trovare una via di fuga dalla violenza e dalla solitudine in cui la sua musica e l’espressione diventano atto di resistenza e di salvezza grazie alla capacità di trasformare e di liberare rabbia, dolore e disillusione.

Grazie alla loro scrittura e collaborazione Tony Boy e Frah Quintale arricchiscono il progetto artistico di Irbis.

L’EP arriva dopo la pubblicazione dell’album Lacrime e Cemento ed è stato anticipato dai singoli Boccone Amaro con Frah Quintale, Pensieri Scomodi con Tony Boy e X LE TUE.

Irbis – EXIT – tracklist

1. Senza litigare

2. Pensieri scomodi feat. Tony Boy

3. X LE TUE

4. Boccone amaro feat. Frah Quintale

5. Tornado