Irama chiude un anno da ricordare con nuove canzoni e la deluxe de “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Il 2022 è stato un anno importate per Filippo Maria Fanti aka Irama. Se nel 2021 è riuscito ad ottenere un ottimo quinto posto con La genesi del tuo colore senza purtroppo godersi la manifestazione (furono mandate in onda le sue esibizioni in prova a causa di un caso di Covid nel suo staff) nel 2022 il cantautore è riuscito a fare anche meglio.

Tornato al Festival con l’intensa ballad Ovunque sarai, brano dal forte impatto emotivo dedicato a sua nonna, si è classificato al quarto posto e ha conquistato il triplo disco di platino con questo pezzo.

Ma è sopratutto dalla percezione del pubblico che Irama ha portato a casa le soddisfazioni più grandi. Con questo brano, difficilissimo da cantare, diciamolo, e la sua impeccabile esibizione sul palco dell’Ariston l’artista ha messo d’accordo tutti.

Il disco uscito a febbraio, Il giorno in cui ho smesso di pensare, un progetto che spazia dal pop all’urban con diverse collaborazioni (su tutte quella con Rkomi nella hit, triplo disco di platino, 5 gocce), ha conquistato il doppio disco di platino risultando l’album più venduto tra quelli lanciati dopo Sanremo.

Oggi Irama, a quasi sette anni dal debutto (partecipò a Sanremo giovani nel 2015), è il terzo artista per vendite tra quelli “passati” da un talent show (quasi 3 milioni di copie certificate, davanti a lui solo Mengoni e Amoroso) e conta 39 dischi di platino e 4 dischi d’oro di cui 8 dischi di platino e 1 disco d’oro conquistati con l’ultimo disco, album che ora prende una nuova vita.

Irama Il giorno in cui ho smesso di pensare Deluxe

Il cantautore ha annunciato oggi, lunedì 21 novembre, che a nove mesi esatti di distanza dall’uscita del suo quinto album (Il giorno in cui ho smesso di pensare uscì il 25 febbraio 2022) il 25 novembre arriverà sulle piattaforme digitali, Il giorno in cui ho smesso di pensare Deluxe. “Avevo ancora qualcosa da dire” sono state le parole postate da Filippo sui social.

La tracklist originaria del progetto composta da 13 canzoni si arricchirà quindi di nuovi brani e tutto il progetto, ad oggi quinto album più venduto dell’anno dopo i dischi di Lazza, Rkomi, Blanco e Marracash, acquisirà una nuova copertina che potete vedere a seguire. Qui per il pre save.