Iperiixo “Titoli di coda” è una confessione senza filtri dove ogni parola è una lama

Iperiixo ha lanciato il suo nuovo singolo Titoli di coda. Il brano distribuito da Maciste Dischi è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Iperiixo presenta così il brano: “‘Titoli di coda’ è una scena muta dopo l’ennesimo litigio, una sala vuota che ancora odora di rimpianti. è il fotogramma finale di una relazione che si è spenta tra silenzi e parole urlate.

Il brano racconta il dolore che diventa ossessione, la rabbia che si confonde con il desiderio, la lotta tra chi vuole guarire e chi si aggrappa alle proprie ferite. ‘Titoli di coda’ è un corpo a corpo emotivo, una confessione senza filtri dove ogni parola è una lama, ogni strofa una resa. Prodotto con cura da Sam”.

Titoli di coda è quindi una confessione cruda, viscerale, che arriva diretta e senza filtri attraverso una forte urgenza espressiva che fotografa una relazione finita dopo silenzi e litigi.

In questo singolo la potenza emotiva della sua scrittura è capace di travolgere ma anche di sfiorare con grande delicatezza.

Conosciamo meglio Iperiixo

Iperiixo nasce a Roma nel 2003. Molto giovane si avvicina e collabora con i collettivi della scena underground della sua città. Produce i suoi brani con Esseho e Not for climbing. La sua attitudine indie è contaminata da influenze post‐punk e pop‐punk. La sua voce ruvida è il centro emotivo del progetto, dove melodie distorte e una lirica urbana e surreale raccontano di tensioni identitarie e di giorni in disordine, di fragilità e resistenza.