23 Febbraio 2026
Fabio Gattone
23 Febbraio 2026

Arriva l’INRI Tour nelle principali città italiane

Per i giovani artisti è possibile candidarsi tramite il form online per esibirsi durante una delle serate

INRI Records presenta l'INRI Tour nelle principali città italiane
L’etichetta INRI Records lancia l’INRI Tour, al via dal 1° aprile 2026. Si tratta di un viaggio che unisce musica, persone e idee, toccando le principali città italiane e trasformando gli spazi di Ostello Bello in luoghi d’incontro.

L’INRI Tour nasce con lo spirito di portare l’energia e la visione dell’etichetta discografica in giro per l’Italia. L’obiettivo è di creare serate che siano esperienze condivise, prima ancora che semplici concerti. Il progetto unisce tre realtà diverse, accomunate dalla volontà di valorizzare i luoghi attraverso le persone che li vivono.

INRI Records porta la musica fuori dai circuiti convenzionali, dentro spazi aperti e vivi. Ostello Bello trasforma l’ospitalità in esperienza culturale e punto di incontro. WeRoad, presenting partner del tour, accompagna i viaggiatori alla scoperta delle città, creando connessioni. Queste tre realtà sono unite dall’unica attitudine di mettere al centro le persone e i territori. La musica diventa il linguaggio comune.

Ogni tappa del tour sarà diversa e sarà anche un’occasione concreta di scouting, città dopo città. In tutte le date, sul palco ci sarà Labasco come presenza fissa e cuore del tour. La line up cambierà ogni volta, dando a voci nuove l’occasione di esibirsi. Inoltre, l’INRI Tour sarà un’opportunità concreta per chi vuole mettersi in gioco.

“INRI Tour”: ecco come partecipare

I giovani artisti emergenti possono candidarsi per esibirsi durante una delle serate, condividendo la propria musica e confrontandosi con professionisti del settore. Non si tratta di una gara, ma un’occasione reale per esprimersi. Le iscrizioni, da presentare tramite un form online, sono aperte fino alle ore 23:59 dell’8 marzo 2026. Qui il link per candidarsi.

L’INRI Tour parte l’1 aprile 2026 da Milano, per toccare poi tutta Italia. Ecco le date:
1 aprile – MILANO @ Ostello Bello Milano Duomo – Via Medici 3
8 aprile – GENOVA @ Ostello Bello – Via Balbi 38/a
10 aprile – BOLOGNA @ Ostello Bello – Via del Porto 6
11 aprile – FIRENZE @ Ostello Bello – Via Faenza 56
12 aprile – ROMA @ Ostello Bello – Via Angelo Poliziano 75
13 aprile – NAPOLI @ Ostello Bello – Via Dei Fiorentini 10
14 aprile – PALERMO @ Ostello Bello – Via Galileo Ferraris 3/5
23 aprile – COMO @ Ostello Bello – Viale Fratelli Rosselli 9

