INRI Records celebra 14 anni di musica indipendente al Detune di Milano con INRI FEST

INRI Records festeggia 14 anni di attività con INRI FEST, una serata-evento in programma il 1° aprile al Detune di Milano.

Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più rappresentativi del roster dell’etichetta.

INRI FEST: una line-up tra passato, presente e futuro

L’appuntamento è in Via Felice Casati 24 a Milano al Detune a partire dalle ore 21:00 L’ingresso è gratuito, per scelta dell’etichetta, che ha voluto condividere questo traguardo con chi ha sempre sostenuto la sua visione artistica.

Ad impreziosire la serate le esibizioni di Anna Carol, Ëgo, Diora Madama, THAEO, Labasco, Adriana, ayo ally, oltre a ospiti a sorpresa. Un’occasione per ascoltare live un intreccio di generazioni, generi e linguaggi che da sempre definisce l’identità dell’etichetta.

Oltre ai giovani talenti, INRI FEST vedrà la partecipazione anche di artisti affermati che hanno segnato la storia dell’etichetta: Dente, Bianco, Napoleone, Ex-Otago, Maurizio Carucci. Una line-up che racconta 14 anni di musica, visione e indipendenza.

INRI: 14 anni di libertà creativa

Fondata a Torino nel 2011, INRI è un’etichetta discografica che ama definirsi un laboratorio sonoro, una casa per artisti che scelgono di non omologarsi. Un manifesto musicale per chi osa sperimentare, reinventarsi, e trasformare le regole del mercato in nuovi spazi di libertà.

Nel corso degli anni ha acceso il percorso di artisti oggi amatissimi come Levante, Bianco, Dardust, Margherita Vicario, Olly e Linea 77, ma anche promosso collaborazioni, eventi culturali e live capaci di dare voce a una scena in continuo fermento.

Lo slogan? Per INRI l’indipendenza non è un genere. È un’attitudine.