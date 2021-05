Il Volo Tributo a Ennio Morricone: “Siamo felici di rappresentare la rinascita!”

Il Volo Tributo a Ennio Morricone

Sabato 5 giugno i tre ragazzi de Il Volo saliranno sul palco dell’Arena di Verona per un grande evento che sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 e negli Stati Uniti dal network PBS.

Uno spettacolo dal sapore internazionale in cui verrà omaggiato Ennio Morricone con una performance che si preannuncia come straordinaria anche perchè il pubblico potrà assistere anche in presenza.

“Abbiamo cercato di non vivere questo periodo in modo passivo, cercando di adattarci senza arrenderci. Ci siamo concentrati su questo grande progetto. Noi siamo determinati, ambiziosi e credo che tutti dovrebbero credere nei propri sogni. Ci siamo dedicati a noi stessi e alla nostra musica.”

L’evento è stato presentato in una conferenza stampa. Il primo a prendere la parola è il Sindaco di Verona Federico Sboarina.

“Oggi è una giornata importante perchè presentiamo un concerto tributo che ha assunto una serie di significati importanti. L’Arena di Verona avrà, grazie a una deroga, una capienza di 6’000 spettatori. Questo è stato possibile dopo aver creato un protocollo per accogliere persone in assoluta sicurezza. Il 5 giugno è una data importante perchè l’Arena è il simbolo di una città e della musica, il più grande teatro all’aperto. E’ una data che significa ripartenza per la fruizione della musica dal vivo! I ragazzi de Il Volo avranno il compito di far ripartire la musica con la presenza di migliaia di persona. Per la città di Verona è un onore.”

Il concerto-evento aprirà il 2021 dell’Arena Di Verona e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone. Un’occasione per ripercorrere la carriera del grande compositore con musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno. Sul palco una grande orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota.

L’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19. Tutti i posti venduti saranno numerati e terranno conto della distanza interpersonale.

“E’ una data storica e ci fa capire che si può fare.”

Così Ferdinando Salzano di Friends & Partners.

IL VOLO TRIBUTO A ENNIO MORRICONE – CONFERENZA STAMPA

Non nasconde l’entusiasmo il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta.

“Per noi è un onore trasmettere questa serata così importante per il mondo artistico, ma soprattutto per tutto il nostro paese. Il servizio pubblico vuole ricordare Morricone perchè ha fatto tanto per la nostra cultura. È bello che un gruppo di giovani si impegnino reinterpretando le melodie del maestro con il loro talento. Ho un grande rispetto per ragazzi de Il Volo. Il loro talento ha varcato i confini nazionali perchè è meritocratico. Noi siamo orgogliosi di loro. La mia direzione di Rai 1 coincide con l’anno pandemico. Per la prima volta dopo un anno, a parte poche parentesi, intravedo la possibilità di proporre uno show con tutti i crismi. Rappresenteremo molti generi e daremo un messaggio anche di sicurezza sanitaria. Sul palco non si sarà un conduttore, ma i ragazzi faranno tutto da soli perchè hanno tanto da raccontare e non si limiteranno a cantare. Ho chiesto loro di proporre anche dei loro brani cult anche per rivedere come è cambiato il loro virtuosismo. Per Rai 1 è un onore e saremo accanto a Il Volo con gioia a questo evento di normalità.”

Una promozione avverrà il 2 giugno, dopo il Tg 1 delle 20, quando i ragazzi interpreteranno una emozionante versione dell’Inno Nazionale.

L’importanza dell’evento è sottolineata anche dal Vice Direttore di Rai 1 Claudio Fasulo.

“Il Volo è fortemente Rai 1 e ha le caratteristiche valoriali della programmazione dell’intrattenimento della rete ammiraglia. Il Volo ha punteggiato il palinsesto di Rai 1 con la presenza in tutti gli eventi musicali della nostra rete. Un’avventura straordinaria che ci dà la possibilità di godere di una nuova tappa.”

Parola poi a Gianmarco Mazzi, Amministratore Delegato di Arena di Verona srl.

“Sono emozionato perchè si è compiuto un cammino che per me era già iniziato al Festival di Sanremo, quando abbiamo parlato per la prima volta di questo evento. Un percorso faticoso. Io ho conosciuto molto bene Ennio Morricone con il quale ho lavorato in più occasioni. Aprire la stagione con questo evento era la mia speranza e la deroga che ci è stata concessa per poter ospitare spettatori è importante. Speriamo che le autorità ci supportino anche con il coprifuoco.”

Il Volo ha da sempre un rapporto privilegiato con l’Arena di Verona e in quest’occasione i tre ragazzi riceveranno un premio esclusivo.

