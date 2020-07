Il Volo: posticipati al 2021 tutti i live estivi (nuove date)

Il Volo a causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19 si ritrova costretto a rimandare al 2021 i live estivi italiani.

I live previsti all’Arena di Verona ed al Teatro Antico di Taormina slittano di un anno.

IL VOLO – Nuove date live

29 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 5 settembre 2020)

I biglietti acquistati rimangono validi per le date corrispondenti del 2021.

Le location storiche, apprezzate in tutto il mondo, saranno da scenario per lo spettacolo de Il Volo.

Piero, Gianluca ed Ignazio coinvolgeranno il pubblico cantando le canzoni più famose della tradizione italiana e d’oltreoceano.

Il Volo festeggia 10 anni di carriera, ricchi di soddisfazioni e concerti:

live che hanno incantato le platee di tutto il mondo;

oltre 2 milioni di dischi venduti;

220 milioni di streaming sulle piattaforme online;

oltre 500 milioni di views;

più di 1 milione di iscritti sul canale ufficiale YouTube de Il Volo.

Il Volo – 10 Years

È uscito in tutto il mondo 10 Years (Sony Music), il best of de Il Volo che racchiude il DVD Live in Matera e un CD con i brani più rappresentativi del loro repertorio, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani.

Guarda qui la nostra intervista.

Immagine di copertina di Julian Hargreaves