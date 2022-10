Il Volo live in streaming mondiale dalla Florida per le vittime dell’uragano Ian. Ecco i dettagli su come guardare il concerto

Il Volo live dalla Florida per un grande evento benefico.

L’uragano Ian nei giorni scorsi ha colpito duramente la Florida causando lo sfollamento di milioni di persone e 101 vittime. Si è trattato di uno degli uragani più violenti di Sempre negli Stati Uniti d’America con venti che sono arrivati a 240 chilometri orari. Il Volo ha deciso di aiutare a modo proprio la popolazione con un grande concerto trasmesso in streaming in tutto il mondo dalla Florida i cui ricavati saranno devoluto alla Croce Rossa.

I ragazzi de Il Volo, che avrebbero dovuto esibirsi alla Barbara B. Mann Performing Arts Hall di Fort Myers, in Florida, data annullata a causa dei danni devastanti provocati dall’uragano. Hanno così trovato il modo di non saltare l’evento in Florida e di renderlo anche uno show di beneficenza a favore della popolazione.

E così domenica 9 ottobre, con la produzione di Live Nation, sarà di scena dalla FLA Live Arena (Sunrise, Florida) questo concerto trasmesso in partnership con VNUE, Inc. sulla piattaforma StageIt che sarà possibile vedere anche in Italia dalle ore 02.15 di lunedì 10 ottobre.

Il Volo Live per la Florida: come assistere allo show in streaming

Il concerto sarà disponibile in streaming esclusivamente su StageIt.com cliccando qui. Per acquistare il proprio biglietto per l’evento potete invece visitare questa pagina.

I fan possono registrarsi su StageIt in anticipo e acquistare “Note” che possono utilizzare per assistere virtualmente allo spettacolo. Il prezzo minimo del biglietto è di $ 30 (300 Note) ai quali è possibile aggiungere un’ulteriore donazione. Per incoraggiare questo, le cinque donazioni più alte riceveranno dei premi speciali pensati da Il Volo per i loro fan.

Sono 101 ad ora le persone che hanno tragicamente perso la vita a causa dell’uragano Ian e molte altre sono rimaste ferite. Ce ne sono centinaia di migliaia senza elettricità, acqua, cibo, gas e altri componenti primari. Si ipotizza che Ian sia l’uragano più dispendioso che abbia mai colpito la Florida, arrivato come tempesta di categoria 4.

Queste le parole de Il Volo:

“Il nostro primo spettacolo in assoluto negli Stati Uniti è stato in Florida all’inizio della nostra carriera e abbiamo dei ricordi meravigliosi. Vedendo i video e le immagini della devastazione che l’uragano Ian si è lasciato alle spalle, abbiamo fortemente voluto trovare un modo per aiutare quelle persone. Siamo entusiasti di collaborare con VNUE, FLA Live Arena e la Croce Rossa per la trasmissione mondiale in streaming della nostra performance dal vivo, prodotta da Live Nation, il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza per le vittime dell’uragano Ian“

Zach Bair, CEO di VNUE, ha dichiarato:

“Quello che è successo a causa di Ian, soprattutto in Florida, è straziante. Essendo una persona che ha radici nel sud e nell’ovest della Florida, questo mi tocca ancora più profondamente e sono molto grato di poter lavorare con Il Volo a questa importante causa e li ringrazio per la loro generosità. Non vediamo l’ora di presentare questo fantastico gruppo a un pubblico globale tramite StageIt e di raccogliere fondi per la Croce Rossa“.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono attualmente impegnati nel tour mondiale con l’orchestra. Un concerto che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album 10 YEARS, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco IL VOLO SINGS MORRICONE.

Dopo l’America, si esibiranno in Australia e torneranno in Italia a dicembre. Queste le date nei palasport italiani:

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI