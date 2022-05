Il Volo: Gianluca Ginoble positivo al Covid, ma sarà sul palco dell’Eurovision

Gianluca Ginoble de Il Volo ha il Covid.

Il Volo, nella serata di giovedì 12 maggio, sarà ospite sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Un imprevisto, però, ha colpito il trio. Nella giornata dell’11 maggio Gianluca Ginoble è risultato positivo al Covid e, quindi, non potrà essere presente, fisicamente, sul palco dell’ESC, in quanto in isolamento.

La tecnologia aiuterà i cantanti a non mancare l’importante appuntamento internazionale nella formazione completa.

Gianluca sarà collegato in video e si esibirà in digitale, come fatto anche oggi nelle prove alle quali non ha potuto partecipare in carne e ossa.

Negativi e presenti in modo tradizionale, come da programma, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Ricordiamo che venerdì Il Volo pubblicherà la versione in italiano e inglese di Grande Amore, il brano con il quale hanno partecipato all’Eurovision Song Contest nel 2015 (leggi qui).

Ricordiamo che, dal 3 giugno Il Volo sarà in tour. Queste le date:

IL VOLO – TOUR ITALIANO

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento – NUOVA DATA

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

