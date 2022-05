Il Volo: da oggi “You are my everything (Grande amore)” nel nuovo arrangiamento del Maestro Melozzi

Il Volo. Il nuovo brano è You are my everything (Grande amore).

Il Volo pubblica una nuova versione della hit Grande Amore con gli arrangiamenti rock sinfonici del Maestro Enrico Melozzi.

Il trio sarà ospite, nella puntata di giovedì 12 maggio, dell’Eurovision Song Contest 2022 in occasione della seconda semifinale, prima di partire il 15 maggio per il tour mondiale.

Il nuovo brano You are my everything (Grande amore) è disponibile su tutte le piattaforme musicali da oggi, mercoledì 11 maggio.

L’esecuzione alterna l’italiano all’inglese, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, di Grande Amore. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche con un nuovo arrangiamento. Ha dato nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Con questo pezzo, infatti, Il Volo vinse il Festival di Sanremo 2015 e si guadagnò la partecipazione al successivo Eurovision Song Contest dove arrivò al terzo posto.

La loro fu l’esibizione più vista dell’edizione dell’ESC.

Qui di seguito le tappe italiane del tour.

IL VOLO – TOUR ITALIANO

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

