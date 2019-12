Il Volo a grande richiesta cinque nuove date live in Italia

Il Volo live. Il trio sta festeggiando i 10 anni di carriera e di grandi successi in tutto il mondo, un traguardi celebrato anche dalle insegne luminose che gli sono state dedicate a Times Square, New York, con l’uscita del best of 10 Years (Sony Music) e dei prossimi concerti in USA.

Dopo un tour che li ha portati in Giappone, in Europa e in America Latina, nel 2020 per Il Volo, oltre ai già annunciati concerti in Nord America, ci saranno delle date speciali in Italia.

Raddoppiano gli appuntamenti all’Arena di Verona, già tutto esaurito anche a settembre 2019, al Teatro Antico di Taormina ed in più tre palasport: Torino, Milano e Roma.

Saranno tutti live di qualità che uniscono divertimento ed emozione, coinvolgendo il pubblico nel cantare le canzoni più famose e trasportandolo nei brani più intensi della tradizione italiana e d’Oltreoceano.

IL VOLO Live – Date tour 2020

Le date sono prodotte da Il Volo Srl ed organizzate da Friends & Partners

30 agosto – Arena di Verona

31 agosto – Arena di Verona (nuova data)

4 settembre – Teatro Antico di Taormina

5 settembre – Teatro Antico di Taormina (nuova data)

26 novembre – Pala Alpi Tour di Torino (nuova data)

30 novembre – Mediolanum Forum di Assago, Milano (nuova data)

4 dicembre – Palazzo dello Sport di Roma (nuova data)

10 Years è uscito in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino ed una per quello giapponese.

Raccoglie i brani più rappresentativi del repertorio de Il Volo, da ’O Sole mio, a My Way, a Grande amore, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani.

La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live. Comprende anche l’esclusivo DVD “Live in Matera”.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI