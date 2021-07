Il ricordo di Raffaella Carrà... semplicemente ICONA. Le dieci canzoni da riscoprire

Raffaella Carra… semplicemente ICONA di Fabio Fiume

So per certo che, al sentirsi dare dell’icona, Raffaella mi redarguirebbe! Perché lei non si è mai sentita tale, lei non si è mai sentita quella diva senza tempo come invece la vedeva tutto il pubblico non solo italiano.

Oggi Raffaella Carrà ci ha lasciati e siamo tutti un po’ più soli; ed anche questo lo ha fatto come una grande diva, senza far rumore. Nessuno sapeva, nessuno doveva sapere.

Raffaella ci ha lasciati e siamo tutti un po’ più soli, dicevo, perché con lei l’Italia che non sapeva parlare, unita dalla tv, ha imparato termini nuovi, forbiti, adatti, termini che ci sono stati posti sempre con garbo e mai con la saccenza della maestrina.

L’Italia che non sapeva ballare ha capito che invece con dedizione, con studio, con disciplina, si poteva diventare delle vere e proprie vedette, delle ballerine di primissima linea e dominare la scena.

L’Italia che voleva cantare, poteva trovare nella sua voce, non certo impostata, non certo virtuosa come altre, la possibilità che avendo una canzone giusta, interpretata col giusto modo, si poteva avere e sviluppare una discografia da fare invidia a chiunque e arrivare a riempire i palazzetti anche in Sudamerica.

L’Italia che camminava su binari non tollerati ed aveva bisogno di un’icona, di quel termine che tanto odiava, trovava in lei quell’esagerazione educata di spalline, paillettes, canzoni di passione, di storie piene di tabù che però meritavano di essere cantate.

Raffaella Carrà non ha costruito una carriera ma più carriere e nessuna di queste l’ha affrontata sotto gamba, nessuna in maniera improvvisata, meno che mai quella musicale. E come critico io ho LETTERALMENTE il dovere di riportare alla memoria di chi mi legge, le canzoni che, per i motivi più disparati, sono storia della nostra musica, sperando di farvi cosa gradita per chi le conosce e ricorda ed ancor di più per chi, per generazione, se l’è perse.

Cliccate su continua per scoprire la mia Top 10 delle canzoni di Raffaella.