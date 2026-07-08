Il Ragazzo della Via Gluck arriva nei teatri di tutta Italia con uno spettacolo dedicato a Adriano Celentano. Prodotto da Prisma Show e diretto artisticamente da Andrea Codispoti, il progetto prenderà il via nell’autunno 2026 con una tournée che toccherà diverse città italiane fino alla primavera del 2027.

Più che un classico tributo, Il Ragazzo della Via Gluck – Omaggio ad Adriano Celentano si presenta come uno spettacolo costruito sulla musica dal vivo e sul racconto dell’universo artistico del Molleggiato, evitando imitazioni o caricature. Sul palco una band composta da sette musicisti ripercorre alcuni dei brani più rappresentativi della sua carriera attraverso una narrazione accompagnata da immagini e una scenografia originale.

Il Ragazzo della Via Gluck: uno spettacolo dedicato ad Adriano Celentano

Lo spettacolo attraversa le diverse fasi del percorso artistico di Adriano Celentano, alternando i successi più conosciuti ai momenti che hanno segnato la sua attività musicale e televisiva. L’obiettivo è riportare sul palco il repertorio dell’artista senza ricercare una semplice imitazione, ma proponendo una rilettura dal vivo costruita sull’esecuzione musicale e sulla narrazione.

La direzione artistica è affidata ad Andrea Codispoti, che descrive così il progetto:

“Il Ragazzo della Via Gluck è la storia di ognuno di noi: un percorso fatto di sogni, sacrifici, emozioni e ricordi che appartengono a tutti. È molto più di un omaggio: è una dichiarazione d’amore verso la grande musica italiana”.

La produzione punta anche su una scenografia inedita pensata per accompagnare il pubblico lungo il percorso artistico del cantante, passando dal rock and roll ai brani più romantici, fino alle canzoni che hanno affrontato temi sociali.

Date del tour teatrale 2026-2027

Data Teatro Città 17 ottobre 2026 Teatro Giuseppetti Tivoli (Roma) 29 ottobre 2026 Teatro Gavazzeni Seriate (Bergamo) 6 novembre 2026 Teatro ai Colli Padova 8 novembre 2026 Teatro Alcione Verona 22 novembre 2026 Teatro Nuovo Martina Franca 4 dicembre 2026 Teatro Metropolitano Astra San Donà di Piave 29 gennaio 2027 Teatro Michelangelo Modena 27 febbraio 2027 Teatro Fumagalli Cantù 28 febbraio 2027 Teatro Giacosa Aosta 5 marzo 2027 Teatro Palamostre Udine 14 maggio 2027 Teatro Superga Nichelino (Torino) 15 maggio 2027 Cenacolo Francescano Lecco

Un omaggio costruito sulla musica dal vivo

Con una band di sette elementi, immagini e momenti di racconto, Il Ragazzo della Via Gluck – Omaggio ad Adriano Celentano propone un percorso attraverso alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio del cantante milanese. Lo spettacolo è pensato per il pubblico che ha seguito negli anni la carriera di Adriano Celentano, riportando in teatro canzoni che continuano a essere parte della storia della musica italiana.