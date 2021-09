Il progetto Elettro pop salentino Fuori Contesto lancia “Follia” feat. Merifiore

In Copertina

AmiScoop: Sanremo 2022, Amadeus ritorna alla formula Baglioni per i giovani?

Secondo le nostri fonti Amadeus si prepara ad eliminare la categoria "Nuove proposte" dalla kermesse.

Area Sanremo riparte da zero e si affida agli esterni, gli errori del passato si ripeteranno?

Negli ultimi due anni era iniziato un cambiamento per la manifestazione ma, dalla prime dichiarazioni, pare si torni al passato.

Maria De Filippi riceverà un premio ai Seat Music Awards

In 20 edizioni, di cui 13 attive sul mercato discografico, Amici ha superato 13 milioni di copie vendute dai propri artisti.

A 10 anni dalla nascita Machete Crew punta sui giovani talenti con "Cantera Machete Vol. 1"

Tutto è partito lo scorso aprile con un Contest che ha visto oltre 10.000 iscritti.

Negramaro: qualcosa bolle in pentola... nuova musica o live in arrivo?

L'ultimo album della band, "Contatto", è stato lanciato lo scorso mese di novembre.

SOFARM FESTIVAL: spazio al nuovo indie con Comete, Neno, Manitoba, Svegliaginevra e molti altri. Aperte le prevendite

Il Festival si svolgerà il 18 e 19 settembre a Torino con ampio spazio alle realtà indie emergenti. Aperte le prevendite.

La Top 30 degli artisti lanciati dai talent show con più copie certificate. Nel totale vince Amici o X factor?

Quali sono gli artisti con più copie certificate, tra album, singoli e collaborazioni, tra quelli lanciati da un talent?.

Seat Music Awards 2021: ecco come saranno suddivisi i cantanti nei tre appuntamenti

Saranno più 60 gli artisti che prenderanno parte alle manifestazione che incorona i successi della musica italiana.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista a Virginio: la rinascita del cantautore dal sold out a "Rimani" e "Brava gente" aspettando il nuovo album

Sono passati quindici anni da quando il cantautore ha debuttato sul palco di Sanremo. Ripercorriamo con lui le tappe fondamentali della sua carriera.

Intervista a Konti Flowerchild: "Questo EP rappresenta per me la voglia di trovare sempre il lato positivo delle cose"

Nel progetto cinque brani prodotti da Mike Defunto.

Intervista a Esa Abrate: "Avec Toi è un ponte tra il vecchio Esa e quello che tra poco conoscerete"

Nell'intervista si parla di Amici, del nuovo singolo ed anche di Anna Pettinelli.

Intervista a Ellynora: "Ho vissuto relazioni tossiche, malate e spesso anche pericolose e le racconto in Mayday"

"Nel mercato italiano si aspetta che le novità vengano valorizzate prima all’estero per poi ricrearne delle simili qui...".

Marco Mengoni inaugura e incanta il Salone del mobile 2021 (VIDEO)

Il 5 settembre Mengoni ha inoltre cantato l'Inno di Mameli davanti al Presidente Mattarella.

Torna Ritmika il festival musicale della creatività e sperimentazione

Il Festival torna dopo 25 anni dalla prima edizione e 5 anni dopo l'ultima.

Auguri a Carmen Consoli, artista per cui è stato coniato il termine: la cantantessa. Ecco le 15 canzoni più belle del suo repertorio

Quali sono le canzoni da scoprire e riscoprire in 30 anni di carriera dell'artista? Le ha scelte per noi Fabio Fiume.

Cesare Cremonini ritorna agli Abbey road per registrare il nuovo album

Nel 2022 il cantautore è pronto a tornare live con un tour negli stadi italiani.

Vasco Rossi: girato in Puglia il video del nuovo singolo con protagonista Alice Pagani

Alla regia di quello che il Blasco ha definito un video Kolossal ancora una volta Pepsy Romanoff.

Fedez nel giorno dell'anniversario con Chiara Ferragni le dedica un brano inedito in un posto romantico

Una piattaforma sul lago di Como, due musicisti e un microfono per festeggiare a sorpresa il 3° anniversario di matrimonio.

Amazon Music lancia un nuovo show su Twitch, "Fuori onda": primi ospiti Aka 7even e Aiello

Host del programma saranno Pietro Morello e Roberta Sorge.

Samuel: continua il Cinema Tour 2021. Date e biglietti.

Samuel. Cinema Tour. Iniziato il 23 agosto da Norcia, prosegue il Cinema Tour di Samuel. Questo il calendario aggiornato. SAMUEL - CINEMA TOUR 23 agosto @ Estate Nursina -.

Amici di Maria De Filippi: svelata la data di partenza della 21esima edizione

Grande attesa per la nuova edizione dello show dopo il successo da 26 certificazioni tra dischi di platino e d'oro.

Vasco Rossi: ecco quando partiranno le prevendite del primo live del 2022

Nei giorni scorsi l'artista ha ricevuto la notizia di una cittadinanza onoraria, quella di Castellaneta.

Gianna Nannini: il live al Teatro Antico di Taormina in streaming gratis su A-Live

Il concerto è "carbon neutral": le emissioni di CO2 generate saranno compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati.

Torna la Nazionale Italiana Cantanti con una partita sul nuovo campo sintetico di Brendola. Tre debutti in campo e Federica Carta in apertura

Da Enrico Ruggeri a Bugo, da Paolo Vallesi, da Moreno a Pierdavide Carone... tanti artisti in campo per raccogliere fondi per due importanti cause .

Arrivano i dati FIMI sul mercato musicale. Crescita del 34% con lo streaming premium leader di mercato

Continua la crescita, già iniziata da qualche anno, del vinile.

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle dei nuovi singoli italiani in uscita il 3 settembre: Alessandra Amoroso, Carmen Consoli, Maninni, Francesco Gabbani e...

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 3 settembre

Testo&Contesto

Leon Faun C'era una volta. Fantasy o non fantasy, questo è un rap che "incanta"

L'ANALISI

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

W la Mamma

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

SOS Musica Spettacolo

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

La mosca Tzè Tzè

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Gaze of Lisa: l'album d'esordio della band è “Sinonimi contrari”

Il progetto Elettro pop salentino Fuori Contesto lancia "Follia" feat. Merifiore

Frammenti feat. Space One lanciano il singolo "Un attimo"

La sfida tra Hamilton vs Verstappen, diventa metafora del non arrendersi nel nuovo singolo di MalaVoglia

Le due personalità di Jeyel nel nuovo singolo "Dr. Jekyll & Mr. Hyde"

Maninni racconta in "Vaniglia" il momento in cui il cuore ritorna a battere per amore

Cioffi in "Incendio" racconta la vita di chi continua ad amare nonostante le delusioni dell'amore

Veronica Liberati lancia il singolo "Nel cuore del mondo"

Luca Marino chiude la sua trilogia estiva con "Mi manchi"

Classifica Spotify settimana #35: scendono le hit estive e Blanco porta a casa quasi 10 milioni di stream

Classifica di vendita FIMI singoli settimana 35: nessuno ferma Blanco... tre brani in Top 15

Classifica di vendita FIMI album & vinili settimana 35: Kanye West debutta in vetta... sul podio anche J-Ax

Classifica Radio Earone Settimana 35: Mahmood e J-Ax sono le più alte new entry della settimana

Certificazioni FIMI settimana 34: Sangiovanni, Tancredi, Gaia, Nyv... Amici di Maria De Filippi rimane una certezza

CLASSIFICA SPOTIFY SETTIMANA #34: Sale sul podio "Stay". Blanco e Rkomi con tre brani a testa in Top 20

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Marco Mengoni live @ Salone del mobile 2021

Virginio intervista 15 anni di carriera

Emanuele Aloia Intervista Sindrome di Stendhal

Achille Lauro Intervista Lauro

Cioffi live in esclusiva per All Music Italia

J-Ax svela: “Ho avuto il COVID e mi sono sentito abbandonato dallo stato...”

Max Gazzè Intervista La matematica dei rami

Virginio Intervista Rimani

Random Intervista Nuvole

Febo Giorgio Pasotti Intervista Fino In Fondo

Aiello Intervista Meridionale

Colapesce Dimartino Musica leggerissima L'esilarante appello per Sanremo 2021