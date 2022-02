IL PAGANTE: in attesa del ritorno sui palchi di tutta Italia, 3 concerti per festeggiare 10 anni di carriera e l’uscita di Devastante

Il Pagante annuncia tre date esclusive a Londra, Milano e Roma per raccontare i loro primi 10 anni di carriera e il loro ultimo album Devastante.

Il trio composto da Federica Napoli, Eddy Veerus e Roberta Branchini è pronto a tornare sui palchi di tutta Italia. Prima di ripartire con i consueti dj set, però, Il Pagante ha pensato a qualcosa di speciale per festeggiare i suoi primi 10 anni di musica e la recente uscita del nuovo album.

I ragazzi hanno infatti annunciato tre concerti esclusivi a Londra, Milano e Roma. I tre appuntamenti sono interamente auto prodotti e saranno l’occasione per ripercorrere la carriera del terzetto milanese, che ad oggi è costellata da 11 dischi d’Oro, 7 dischi di platino 2 due Doppio Platino.

Il Pagante , le date:

6 aprile 2022: LONDRA, Colours Hoxton

9 aprile MILANO, Fabrique

13 aprile ROMA, Spazio Novecento

I biglietti per questi tre concerti de Il Pagante sono già disponibili sul sito ufficiale della band, cliccando Concerti, e nelle principali biglietterie.

Sarà l’occasione giusta per cantare insieme a Roberta, Eddy e Federica le canzoni che hanno segnato la loro storia artistica e i nuovi brani che fanno parte dell’ultimo disco Devastante. L’album ha debuttato nella Top10 della classifica ufficiale ed è disponibile in tutti i negozi in cd e vinile e in digitale.

Devastante, pubblicato in licenza esclusiva Believe Artist Services, è arrivato a tre anni di distanza dal precedente album de Il Pagante, Paninaro 2.0.

Parlando dei brani del disco, il biondissimo trio ha raccontato:

Devastante non vuole essere un concept album, anche se ancora una volta fotografa un momento esatto della società del nostro paese, le sue manie e le sue debolezze, ma nasce dalla volontà di raccogliere brani scritti e pensati durante un lungo periodo. “Devastante” ci è sembrato il titolo più giusto per raccogliere questi brani, queste storie.

In attesa di tornare a cantare e ballare sotto palco ai concerti de Il Pagante, clicca qui per rivedere la nostra intervista al trio realizzata in occasione della release dell’ultimo album.