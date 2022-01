IL PAGANTE VIDEOINTERVISTA: “Jake La Furia è stato il primo rapper a contattarci quando il progetto era proprio appena nato”

Il Pagante Devastante è il titolo del nuovo disco ricco di hit del trio che torna in grande forma. Uscirà domani, 21 gennaio, in tutti gli store digitali e nei negozi di dischi in formato CD e vinile in licenza esclusiva Believe Artist Services.

Il Pagante, il progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus, arriva con Devastante al terzo album in 13 anni di carriera. Arriva a tre anni di distanza dal precedente album Paninaro 2.0, che aveva debuttato nella Top10 della classifica italiana.

Il disco contiene 13 tracce e include i tormentoni estivi del trio milanese, Open bar con Stash (Platino) e Portofino (2 volte Platino), il brano natalizio con Lorella Cuccarini, Un pacco per te, e nuovi featuring inediti… e inaspettati.

Il pagante Devastante La tracklist:

Gente de La Mañana Se Fem? Portofino Open Bar feat. Stash Italiani a Londra feat. J-Ax Smart Working La Grande Bellezza feat. Carl Brave Un Pacco per te feat. Lorella Cuccarini No va be feat. Vegas Jones & Chadia Rodriguez San Siro feat. Jake La Furia Devastante feat. M¥SS KETA

Parlando dei brani del disco, Eddy, Federica e Roberta hanno raccontato:

Devastante non vuole essere un concept album, anche se ancora una volta fotografa un momento esatto della società del nostro paese, le sue manie e le sue debolezze, ma nasce dalla volontà di raccogliere brani scritti e pensati durante un lungo periodo. Devastante ci è sembrato il titolo più giusto per raccogliere questi brani, queste storie.

Il biondissimo trio festeggia proprio questo mese i 10 anni dall’uscita di Entro in pass, il loro primo singolo ufficiale che trattava il tema delle discoteche milanesi.

Il Pagante è un progetto che mantiene nel tempo la sua autenticità e giorno dopo giorno va dritto per la sua strada.

Noi siamo pronti a ballare e ridere dei nostri vizi, sogni, virtù e manie. Qui di seguito la nostra intervista con il trio Il Pagante.