IL PAGANTE: testo, significato e audio di “Devastante”, featuring M¥SS KETA

Il Pagante ha pubblicato il nuovo singolo estratto dall’album appena uscito. Si tratta del brano che porta il nome al disco: Devastante.

Abbiamo chiacchierato con il trio formato da Federica Napoli, Roberta Branchini e Eddy Veerus (qui la nostra videointervista), che ci ha presentato e svelato il making of del loro terzo disco, Devastante.

Ma oggi esce come singolo il brano che chiude l’album: la title track omonima, con il ritorno di un featuring pazzesko, quello con M¥SS KETA. Il sodalizio è ormai indistruttibile. Il Pagante racconta così il pezzo:

Devastante a Milano è un vero e proprio claim, un sinonimo di esagerato sia in senso positivo che negativo. La scelta di chiamare M¥SS KETA è stata assolutamente naturale. Avevamo lavorato con lei già in Adoro.

Il brano, prodotto da Greg Willen, ha un m

ood dark che fotografa bene la Milano che ci ha ispirato, quella delle feste abusive durante il lockdown.

il pagante – IL TESTO DI DEVASTANTE

Di cose nella vita io ne ho viste tante

Ma devo dire che ‘sta roba è devastante

Abbiamo portato 6 fighe al ristorante

Il conto della cena è una mazzata devastante

Sti fake vorrebbero il sound del Pagante

Dal 2012 siamo Stion founder

È Milano, sì, ma sembra Aspen

Spesso qui fa un freddo devastante

Non volevo diventare grande

Questi gentil om mi fanno un sacco di domande

Da piccolo bevevo solo latte

Ora whiskey e fiocco come un vero Peaky Blinder

Sonno da jet lag, fame chimica after sex

Bilocale a luci rosse e ketchup sul mio business plan

Secret party, City Life, avvocati con le Nike

In Terrazza Sentimento per un’altra notte

DE-VA-STAN-TE

Questa roba è tipo de-va-stan-te

Lo schiaffo che mi molli se parlo con le altre

Mi butta a terra come Rossi contro Marquez

Oggi mi sento devastante

Sono un treno come Theo Hernandez

Amo per le prossime vacanze (Si?)

Stai cercando un plug per un posto devastante (Dove?)

Se c’è vita anche su Marte

Faccio volare questo culo su un disco volante

Sul display seleziona carte

Solo Satispay e non giro col contante

Scendo da ‘sto mezzo con l’impianto devastante

Con un basso così forte che risveglia i gabber

Sonno da jet lag, fame chimica after sex

Bilocale a luci rosse e ketchup sul mio business plan

Secret party, City Life, avvocati con le Nike

In Terrazza Sentimento per un’altra notte

DE-VA-STAN-TE

Questa roba è tipo de-va-stan-te (x3)

Out? Domando a una devastante

Metti la cassa dritta che mi parte l’ignorante

Oh, fino alle 6 su queste gambe

Greg! Guida, non dormire, ti portiamo all’after

E il finale splatter

Perché mi piace solo quando vedo sangue

Ma lei voleva voleva solo uno stuntman

La fine della storia è sempre devastante

Pa-pazze queste ragazze

Festival di Porta Venezia, red carpet

Ci danno tutti la caccia, Celebrity Hunted

Perché quando usciamo in foto è devastante

Quando usciamo in foto è devastante (x4)