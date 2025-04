“Il fondo del barile è stato grattato”: Highsnob spara a zero su Nuova scena e Rose Villain

Highsnob critica il talent rap Nuova scena e attacca Rose Villain.

Il rapper Highsnob è tornato a far parlare di sé, e questa volta non per la musica. Nelle sue storie su Instagram, l’artista ha preso di mira il talent Netflix Nuova scena – recentemente concluso – e la figura di Rose Villain, protagonista dello stesso format nelle vesti di giudice con Fabri Fibra e Geolier.

La critica di Highsnob a nuova scena

Ecco alcuni passaggi delle parole pubblicate da Highsnob sulle sue storie Instagram, tutt’altro che concilianti:

“Btw, voglio dirvi una cosa. All’apice del periodo EDM, ricordo che erano tutti DJ, chiunque si faceva fare una traccia ghost prodotta e andava a suonare. In quel periodo in cui suonavano cani e porci e tutti erano espertissimi di musica elettronica, nacque questo programma trash tv che si chiama Top Dj.

Questo è stato il periodo in cui il genere aveva grattato il fondo, non c’era più niente da grattare e da lì a poco finì tutto.

Inutile dirvi che Nuova scena rappresenta la stessa cosa nel mondo del rap per come lo sconosciamo. Il fondo del barile è stato grattato. Con questo non dico che il rap sia finito ma è finita un’era al 100%.”

“Un talent sul rap è la cosa più oscena che si possa vedere”

L’artista ha poi rincarato la dose sul concept stesso di un talent rap:

“Un talent sul rap è la cosa più oscena che si possa vedere. Rappresenta la totale incoerenza. Nessun rapper ha bisogno di un talent per emergere. Mi spiace per i giovani malcapitati che giustamente sognano ad occhi aperti e non si meritano di subire tutta la merda che viene dopo. Fate le cose con coscienza, che i soldi non vi mancano.”

L’attacco di highsnob a Rose Villain: “Chi ca**o è?”

Infine, Highsnob ha riservato una stoccata frontale a Rose Villain, tra le artiste di punta della scena urban degli ultimi anni con gli album Radio Gotham, Radio Sakura e Radio Vega:

“Ultimissima cosa. Visto che nessuno ha le palle lo dico io. Chi ca**o è Rose Villani? Perché questa Nepo baby deve parlare di rap? Una baby milionaria cresciuta a New York senza nessun tipo di percorso in questa roba. Lobby italiana del rap, la cosa più disgustosa di sempre.” Parole durissime, che aprono un dibattito su cosa rappresenti oggi il rap italiano e sul ruolo della TV e delle piattaforme nel raccontarlo.

Chi è Highsnob

Highsnob, nome d’arte di Michele Matera, nasce il 2 agosto 1985 ad Avellino, ma cresce ad Arcola, in provincia di La Spezia. Inizia come writer e si avvicina alla musica nel 2009. Con Samuel Heron forma i Bushwaka, con cui pubblica l’album Pandamonium per Newtopia.

Tra i suoi brani più noti Harley Quinn, 23 coltellate con MamboLosco, e il disco Yang. Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Hu con il brano Abbi cura di te.

Artista sempre fuori dagli schemi, è stato il primo rapper italiano a pubblicare un NFT con diritti integrati e ha partecipato anche a un progetto artistico con Zlatan Ibrahimović. Il suo ultimo album, Kintsugi, è uscito a maggio 2024 per Warner Music Italy.