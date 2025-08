Il Festival dello Spettacolo: svelato il cast e il programma della prima edizione

Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, Il Festival dello Spettacolo è il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento: dalla musica al cinema, passando per la televisione, le serie, lo sport, il food e magico mondo dei più piccoli.

In programma a Milano dal 24 al 26 ottobre 2025, il Festival – con il suo palinsesto no stop di attività per tutte le età – proporrà a coloro che accoreranno negli spazi Superstudio Più di via Tortona tre giorni immersivi con anteprime cinematografiche e televisive, showcase, concerti, talk, meet&greet, masterclass e workshop, che dalle 10 del mattino si susseguiranno fino a tarda sera.

“Questo Festival nasce da un’idea che ci è venuta in mente ispirandoci al nostro lavoro quotidiano“, ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

“Da sempre, infatti, Sorrisi ha l’obiettivo di essere un ponte tra i suoi lettori e gli artisti più amati. E ha anche l’ambizione di raccontare lo spettacolo, non solo per ciò che si vede, ma anche per ciò che non si vede: il ‘dietro le quinte’.

Questi tre giorni di Festival, e di festa, vogliono proprio mettere in pratica ciò che il nostro brand fa attraverso il magazine, il sito e i social, ovvero avvicinare anche fisicamente la nostra community ai protagonisti dello spettacolo, raccontare come si crea un evento e far vivere in prima persona un’esperienza unica, mettendo il pubblico al centro della scena, grazie a incontri e show esclusivi”.

IL FESTIVAL DELLO SPETTACOLO: il cast E GLI SPAZI

Sono tanti i nomi che hanno già confermato la propria presenza a Il Festival dello Spettacolo: da Carlo Conti al cast di Bake Off Italia – Dolci in Forno e Casa A Prima Vista, passando per gli attori della fiction Cuori 3 e di Un Posto Al Sole, ai quali si aggiungono Salvatore Esposito (Gomorra – La Serie e Piedone), Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli (Nord Sud Ovest Est. La Leggendaria Storia Degli 883).

Direttamente dal piccolo schermo ritroveremo invece: Francesca Chillemi, Antonella Clerici, Gabriele Corsi, Paolo Del Debbio, Francesca Fagnani, Katia Follesa, Max Giusti, Michelle Hunziker, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Gerry Scotti e Simona Ventura.

Ma non è finita qui! A Il Festival dello Spettacolo c’è infatti spazio anche per il mondo del cinema con Aldo, Giovanni e Giacomo, Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Stefano Accorsi, Diana Del Bufalo e Marco Giallini.

Gli amanti della musica potranno invece contare sulla presenza di Alfa, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio e Sarah Toscano.

Non mancheranno, poi, grandi nomi del web come Benedetta Rossi, del palcoscenico come Roberto Bolle, dello sport come i conduttori de Calciomercato L’Originale (Bonan, Fayna e Di Marzio) e del mondo food come gli amati volti di Food Network (Giusi Battaglia, Ruben Bondì e Roberto Valbuzzi) e gli chef e creator di Zenzero Talent Agency (Rosy Chin, Daniele Rossi, Dany Resconi, Lulù Gargari e Lucake).

E per i più piccoli? A loro ci penserà Carolina Benvenga!

GLI SPAZI DEL FESTIVAL

Il Festival dello Spettacolo si svolgerà negli spazi Superstudio Più, in via Tortona 27, a Milano: 10.000 mq completamente dedicati alla manifestazione, con aree specifiche per tutte le anime che compongono il mondo dell’intrattenimento:

● un Main Stage, con 1.800 posti, dove durante il giorno si alterneranno talk, conferenze, live podcast, showcase musicali ed esclusive televisive, mentre la sera si terranno concerti;

● un’area Cinema e un’area Streaming, che ospiteranno grandi proiezioni di film in anteprima, incontri con i cast e talk con gli artisti;

● un’area Sport, dove sarà possibile assistere a dirette sportive, telecronache e incontrare gli sportivi più amati;

● un’area Music Club, dove si terranno performance live e incontri esclusivi con gli artisti della nuova scena musicale urban e verrà premiato il vincitore del Vertical Music Contest;

● un’area Food, ricca di masterclass, classroom e showcooking con gli chef e i talent food più amati;

● un’area Kids, dedicata ai più piccoli con laboratori, attività creative e spettacoli.

All’interno del festival ci saranno poi anche dei Meet&Greet e dei Workshop, con corsi e incontri formativi di cinema e televisione (lezioni di sceneggiatura, recitazione, regia, produzione cinematografica e televisiva) tenuti dagli esponenti delle più grandi case cinematografiche e televisive italiane.

IL FESTIVAL DELLO SPETTACOLO: I BIGLIETTI

L’ingresso a Il Festival dello Spettacolo sarà gratuito per tutti i bambini di età inferiore ai 3 anni, mentre i bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni pagheranno un biglietto ridotto.

Per quanto riguarda gli adulti, sono disponibili diverse tipologie di ticket (daily e night per i concerti) e, in occasione del lancio del Festival, è già possibile acquistare i biglietti con un’offerta Early Bird, ovvero un abbonamento “3 giorni” a un prezzo scontato, per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti in programma (offerta valida fino al 31 agosto 2025).

I concerti serali, invece, saranno acquistabili separatamente, sempre e solo sul sito di TicketMaster, unico partner ufficiale di ticketing dell’evento.

Ma non è tutto! Sul nuovo sito dell’evento sarà infatti possibile avere tutte le news legate all’evento, scoprire la mappa del Festival e tutti gli ospiti che saranno presenti, consultare il programma definitivo e prenotare il proprio posto per tutti gli appuntamenti in palinsesto.