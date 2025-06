Carolina Benvenga, da YouTube ai teatri: l’estate si apre con I Love Summer

Carolina Benvenga è tornata per far ballare grandi e piccini con I Love Summer, il suo nuovo brano estivo già disponibile su YouTube con il video ufficiale.

La 35enne Carolina è cresciuta sotto i riflettori. Ha iniziato a recitare da bambina e ha lavorato con registi come Abbas Kiarostami. Nel 2012 ha scelto di dedicarsi al mondo dei bambini, diventando il volto di punta di Rai Kids e conducendo programmi come La posta di YoYo.

Ha collaborato più volte con lo Zecchino d’Oro, condotto le sue prime due puntate su Rai 1 nel 2023 e 2024, e realizzato spettacoli teatrali di grande successo. A febbraio 2024 è tornata al cinema con Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d’Oro. Nel 2024 ha dato voce a Lucy in Cattivissimo Me 4.

Con oltre 1 miliardo di views e più di 1 milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina Benvenga è oggi una vera star del web. I suoi video di baby dance sono diventati un fenomeno virale, condivisi dalle famiglie e adorati dai più piccoli.

I love summer, la hit estiva di carolina benvenga

Tra tuffi in piscina, falò sotto le stelle e giornate in campeggio, I Love Summer è un inno solare e spensierato alla bella stagione. Una canzone pensata per accompagnare i momenti più felici da vivere con amici e famiglia, che trasmette allegria e valori positivi come il rispetto per la natura e la condivisione.

Il videoclip, girato in parte all’interno del villaggio hu Norcenni Girasole di Figline e Incisa Valdarno (FI), nasce dalla collaborazione con il brand hu openair e rappresenta l’atmosfera estiva e colorata del pezzo. Il singolo è stato anticipato da uno spoiler su TikTok che ha raccolto grande entusiasmo tra i follower.

Un successo che continua anche a teatro

Ma non è tutto. A novembre, a grande richiesta, Carolina tornerà nei teatri con un nuovo spettacolo per tutta la famiglia: Un Magico Natale con Carolina, scritto insieme a Morena D’Onofrio e prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci in collaborazione con Sony Music.

Lo show, con regia di D’Onofrio e coreografie di Fiorella Nolis, arriva dopo il successo della tournée Un Natale Favoloso… a Teatro che ha fatto registrare il tutto esaurito nelle principali città italiane.