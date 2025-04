I Negrita dopo sette anni lanciano il nuovo album Canzoni per anni spietati

I Negrita hanno pubblicato il nuovo album Canzoni Per Anni Spietati (USM/Universal).

Il progetto discografico arriva a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio Desert Yacht Club e contiene i singoli Non Esistono Innocenti Amico Mio, Noi Siamo Gli Altri e Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra).

Canzoni Per Anni Spietati è un concept album di 9 brani che rappresenta un atto di libertà creativa e di pensiero. Un disco di reazione che con occhio critico e profondo analizza il contemporaneo con il bisogno di raccontare il Paese Reale con uno stile diretto, senza compromessi. Il focus è quello di affermare la diversità e l’indipendenza di pensiero.

“Non serve chissà quale grado di sensibilità per capire quando il mondo che ti ha cresciuto sta scivolando verso una deriva tossica preoccupante. Le opzioni per un artista sono due. O si gira dall’altra parte guardandosi la punta dei piedi o prende di petto la situazione denunciando, con le armi che ha, quello che non va. Con ‘Canzoni per Anni Spietati’ abbiamo deciso di non far finta di niente, conveniente o meno che sia. Buon ascolto”

NEgrita – Canzoni Per Anni Spietati

In Canzoni per Anni Spietati i Negrita vogliono fotografare le difficoltà del vivere oggi attraverso i temi cardine di tutto l’album: la voglia di fuga e la disillusione. L’album è concepito come un’opera politica (e non partitica) nel senso più profondo del termine, affrontando le questioni che riguardano la collettività e le sue sfide quotidiane senza schierarsi se non dalla parte delle menti autonome.

Si tratta di un concept letterario più che musicale, in cui le parole diventano l’elemento di connessione tra i brani.

Il folk internazionale è la matrice della composizione, ma non degli arrangiamenti. Ogni canzone si lega all’altra in un progetto in cui il filo conduttore è rappresentato dalle tematiche affrontate.

Negrita – Canzoni per anni spietati – tracklist

1. Nel Blu (Lettera ai Padroni della Terra)

2. Noi Siamo Gli Altri

3. Ama O Lascia Stare

4. Song To Dylan

5. Non Esistono Innocenti Amico Mio

6. Buona Fortuna

7. Dov’è Che Abbiamo Sbagliato

8. Viva L’Italia

9. Non Si Può Fermare

Tra le nove tracce sono presenti due omaggi importanti: al cantautore ribelle e poetico Bob Dylan in Song to Dylan e a Francesco De Gregori con la loro reinterpretazione di Viva l’Italia.

Canzoni per anni spietati Tour 2025

Ad aprile i Negrita torneranno in tour nei club italiani. Tour prodotto da MC2 LIVE.

8 aprile – Roma – Atlantico

9 aprile – Napoli – Casa Della Musica

12 aprile – Ravenna – GNX Arena

13 aprile – Milano – Alcatraz

15 aprile – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

16 aprile – Venaria (Torino) – Teatro Concordia

18 aprile – Brescia – Teatro Clerici

19 aprile – Padova – Gran Teatro Geox

24 aprile – Rovereto (Trento) – Palasport

1 maggio – Nonantola (Modena) – Vox Club

2 maggio – Nonantola (Modena) – Vox Club – SOLD OUT

