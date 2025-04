I Desideri raccontano la loro connessione tra fratelli in “Assieme”, brano che sta esplodendo su TikTok

I Desideri sono tornati con un nuovo singolo, Assieme, che sta già conquistando TikTok.

Il suono usato nel video spoiler lanciato dal duo napoletano conta infatti già oltre 10.000 video e 1 milione di visualizzazioni.

I DESIDERI sono un duo pop-urban napoletano composto da Salvatore e Giuliano, due artisti protagonisti della nuova scena musicale italiana. Il loro successo inizia con il singolo Made in Napoli in collaborazione con Clementino, che diventa anche la colonna sonora del film La scuola più bella del mondo, con oltre 7,5 milioni di stream su Spotify e 40 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nel 2020 rilasciano il loro album 96/97, che include collaborazioni con artisti come Geolier, Livio Cori e Peppe Soks.

Nel 2021 arrivano in finale a Sanremo Giovani con il brano Lo stesso cielo, vincendo il premio TimMusic come il brano più ascoltato.

Nel corso degli anni consolidano la loro carriera con ulteriori singoli e collaborazioni con Astol, Jake La Furia e Chiara Galiazzo.

L’ultimo impegno televisivo è stato il Capodanno di Canale 5 dove hanno presentato il brano Senza ‘e te.

Assieme anticipa il nuovo album del duo napoletano, che vedrà la luce nell’estate 2025. Il brano si inserisce perfettamente nel percorso musicale dei I Desideri, che con questo nuovo pezzo proseguono la loro evoluzione musicale mantenendo però la coerenza con il loro stile pop-urban che li ha resi protagonisti della scena musicale italiana.

Assieme è una canzone che parla di un legame profondo, un’ode a chi non smette mai di stare dalla parte giusta, senza mai lasciarsi abbattere dalle difficoltà.

Il nuovo singolo racconta il legame indissolubile tra i due fratelli, Salvatore e Giuliano, che hanno trovato la forza di vivere insieme la loro carriera, fatta di sogni, sacrifici e difficoltà. Come spiegano i due artisti:

“ASSIEME è la celebrazione di un rapporto che non ha bisogno di parole per essere compreso, un legame che resiste al tempo e alle sfide, in cui basta uno sguardo per capirsi”.