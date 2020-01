I Desideri pubblicano un nuovo album, arriva 96/97

I Desideri tornano sulle scene musicali con un nuovo lavoro discografico, dal titolo 96/97. L’album è disponibile negli store digitali dal 17 gennaio 2020.

96/97 (etichetta SG Music – distribuzione digitale Ar.Ms Empire – distribuzione fisica Self) è il secondo disco dei fratelli Salvatore e Giuliano Desideri; e costituisce per loro un momento di transizione e di cambiamento.

96/97 “rappresenta un passaggio fondamentale tra ciò che eravamo, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere“, raccontano I Desideri.

“La nostra musica è in continua evoluzione con l’intento di riuscire sempre a comunicare con il nostro pubblico“.

I due fratelli rivelano che cercano “di rimanere al passo con i tempi e di far comprendere nel migliore dei modi chi siamo e il nostro modo di vedere il mondo attraverso nuovi stili e nuove sonorità grazie al nostro istinto e ad un team di soli giovani, nonché preparatissimi collaboratori“.

I Desideri definiscono il loro genere come “un latin trap tropical“; e a proposito del nuovo album, dicono: “Si trattano temi di riscatto sociale, di amore e di futuro. È un disco per chi ama sognare, è un disco che sogna!

Tante belle canzoni anche se, come sempre, il nostro brano più bello è quello che dobbiamo ancora scrivere perché chiuso un album, siamo già al lavoro per nuove avventure e nuovi orizzonti“.

I Desideri e Livio Cori

Il disco, composto di 13 tracce, contiene anche il brano Al buio, pubblicato a novembre 2019.

Per il lancio dell’album, I Desideri hanno scelto come singolo il brano In bilico con il featuring di Livio Cori. A questo riguardo, i due fratelli raccontano: “Ci riconosciamo molto nel genere di Livio e lui si rivede nei nostri testi“.

Da qui, è nata la collaborazione: “gli abbiamo detto “Livio, che ne dici di scrivere qualcosa insieme?” e dal nulla è nata “In bilico”, brano da ascoltare e riascoltare. Un testo forte e profondo ma che appassiona e crea dipendenza“.

96/97, la track list

Ecco qui di seguito la track list di 96/97:

96/97 TU SI NATA COSA SUPERSTAR feat. GEOLIER TU MI MANCHI RESTO QUA IN BILICO feat. LIVIO CORI MANICOMIO NON E’ UN GIOCO feat. PEPPE SOKS AL BUIO LE TRE DELLA MANANA feat. DANIEL COSMIC TU SI A REGINA MIA SI CCHIU’ BELLA NA TIPA NOVA

I Desideri, i firmacopie

Con l’uscita di 96/97, I Desideri tornano anche ad incontrare il proprio pubblico. I due fratelli saranno infatti impegnati in alcuni eventi di presentazione del disco e firmacopie.

Dopo le date del 18 gennaio a Napoli e del 20 gennaio alla Discoteca Laziale di Roma, le prossime saranno il 1° febbraio presso il Centro Commerciale Auchan di Giugliano (Na) e il 2 febbraio presso il Centro Commerciale Pegaso a Pagani (Sa).

Il calendario è in costante aggiornamento. Per le news, potete visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram de I Desideri.