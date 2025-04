i cani tornano con un nuovo album, “post mortem”, nove anni dopo “Aurora”

i cani tornano con un nuovo album di inediti, post mortem (42 Records, distribuito da Sony Music Entertainment), che arriva a distanza di nove anni dal precedente progetto discografico (Aurora, 2016).

Nessuno se lo aspettava, ma tutti lo speravano e finalmente è realtà: la band non-band di Niccolò Contessa è tornata, a sorpresa, senza annunci e di prima mattina, mettendo tutto a soqquadro.

il nuovo album “POST MORTEM”

Scritto, registrato, suonato e cantato da Niccolò Contessa al Pot Pot Studio e prodotto insieme ad Andrea Suriani, che si è anche occupato di mix e master, il disco contiene tredici nuove canzoni, al cui centro c’è sempre e solo la musica.

Quindi… zero chiacchiere, zero immagine. Tutto quello che c’è da scoprire è contenuto all’interno del disco e a noi non resta che augurarvi: buon ascolto!

DA “IL SORPRENDENTE ALBUM D’ESORDIO DE I CANI” A “POST MORTEM”

post mortem è il quarto album in studio de i cani – che vantano ad oggi oltre 270 mila ascoltatori unici mensili su Spotify – e arriva dopo Il sorprendente album d’esordio de i cani (2011), Glamour (2013) e Aurora (2016).