Holden e il bisogno di salvezza nei legami che ci tengono a galla nel nuovo singolo “Autodistruzione”

Holden nel significato del testo di Autodistruzione, il nuovo singolo, il bisogno di trovare legami positivi.

Il cantautore, dopo aver pubblicato Grandine in featuring mew e aver portato in giro per l’Italia il suo primo tour sold out nei club italiani, è pronto a pubblicare il suo nuovo singolo Autodistruzione, il prossimo 18 aprile.

Holden Autodistruzione significato del brano

Il singolo è una ballad pop intensa e personale in cui Holden affronta il tema della vulnerabilità e degli errori, raccontando in musica il conflitto tra la realtà e la necessità di evadere.

“È determinante dove scegliamo di porre l’attenzione e la concentrazione, cosa decidiamo di vedere e di sentire. In Autodistruzione si è circondati da un mondo caotico, conflittuale e illusorio. Puntando i riflettori su un legame positivo, la confusione si sfoca sullo sfondo, diventa finalmente sopportabile, poco importante. È così che la prospettiva cambia, si guarda finalmente verso l’alto e ci si accorge dei fuochi d’artificio.”

Holden

Una riflessione intima tra caos e redenzione

Scritto, composto e prodotto dallo stesso artista, Autodistruzione è un brano che riflette su come spesso i propri errori possano ferire e generare la voglia di fuggire da una realtà che non ci rispecchia. Un racconto sonoro capace di trasportare in un viaggio emozionale potente, tra immagini evocative e suggestioni oniriche.

Il nuovo singolo esce per LaTarma Records/ADA e segue il successo dell’EP Joseph, che ha superato 89 milioni di stream, portando Holden oltre i 321 milioni di ascolti complessivi.

HOLDEN AUTODISTRUZIONE TESTO

In arrivo il 18 aprile