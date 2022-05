Hit Parade, i debutti su Spotify del 20 maggio: Harry Styles batte Ghali. Il pop continua a faticare... Alessandra Amoroso alla #195

Hit parade settimana 20… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella venerdì 20 maggio su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme.

Settimana con due grandi debutti, uno italiano e uno internazionale. Parliamo di Sensazione ultra, nuovo disco di Ghali, e del ritorno di Harry Styles con Harry’s House. La sfida nel giorno del debutto, venerdì 20 maggio 2022, è vinta dal cantautore britannico.

HIT PARADE DEL 20 MAGGIO 2022

I 13 pezzi contenuti nel suo nuovo disco infatti entrano tutti in Top 100, più alta nuova entrata, alle spalle del singolo As it was, che troviamo alla #2, è alla #13. Ghali debutta alla #11, ad un passo dalla Top ten, con il brano con Marracash, e piazza 10 dei 12 brani del nuovo disco in Top 100.

Questi i brani del nuovo album di Ghali presenti nella classifica Spotify del 20 maggio comprese le Re entry Wallah, alla #93, e Walo alla #103. A loro si aggiunge il singolo Fortuna sale dalla #100 alla #26:

#11 Free solo feat. Marracash

#25 Pare feat. Madame

#29 Drari feat. Baby Gang

#62 Bravo

#64 Bayna

#82 Moon rage feat. Axell

#88 Crazy

#90 Peter Parker feat. Digital Astro

#104 Sensazione ultra

Nella somma totale Harry Styles batte Ghali con 2.074.289 ascolti (media per canzone: 159.561 stream) contro 1.490.073 (media per canzone: 124.173). E le altre nuove entrate della settimana nella Hit Parade Spotify? Non benissimo.

Armageddon di Ketama126 si ferma alla #169 con 61.153 stream nel primo giorno, Sincero di Mr. Rain e Alfa alla #193 con 54.947 e, come ormai da tempi, il pop italiano fatica su queste piattaforme. Infatti Alessandra Amoroso con Camera 209 si deve accontentare della posizione #195 con 54.667 stream.

Esordio fuori dalla Top 200 per il nuovo singolo Lorenzo Fragola e Mameli, Luna fortuna.