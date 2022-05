Ghali: esce il nuovo disco Sensazione ultra, le prime impressioni a caldo

Ancora una manciata di ore e allo scoccare della mezzanotte del 20 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store (oltre, ovviamente, nei negozi) Sensazione Ultra, il nuovo disco di Ghali che arriva a due anni di distanza dal fortunato DNA, uscito nello stesso periodo in cui in Italia scoppiava la pandemia di Covid-19.

Un disco che ha richiesto al suo interprete di intraprendere un viaggio verso il suo Paese d’origine, la Tunisia, dove sono stati raccolti spunti, idee e collaboratori per dare vita ad un album estremamente complesso e maturo. La nostra redazione ha avuto la fortuna di incontrare l’artista di una splendida location panoramica a Milano, qualche giorno prima dell’uscita dell’album.

In questa occasione abbiamo anche avuto la possibilità di ascoltare in anteprima le tracce del disco, molto maturo ma soprattutto vario a livello di sonorità. Ce n’è infatti un po’ per tutti i gusti, dalla trap più classica ad un rap mescolato con atmosfere magrebine (Ghali già ci ha abituato ad un certo tipo di sound) e ci sono anche pezzi più pop, freschi leggeri e perfetti per l’estate in arrivo.

Il commento a caldo su Sensazione Ultra di Ghali

Parlando del disco, Ghali ha prima di tutto commentato:

Ho messo tutto me stesso in questo disco e non vedo l’ora che sia di tutti. Insieme alle persone che hanno collaborato alla sua realizzazione abbiamo provato ad immaginarci qualcosa che ancora non c’era, abbiamo cercato di fare qualcosa che avesse un suono davvero unico. La speranza dopo aver tanto studiato e ricercato è quella di essere riusciti a immaginarci orizzonti nuovi.

L’album include un totale di 12 tracce. Alcune di queste sono in linea con il sound che Ghali già ci ha proposto in passato (questo è il caso di Free Solo con Marracash (prodotto da Endless, un ragazzo che aveva vinto uno speciale concorso indetto dal rapper) ma c’è molto altro.

Ad esempio, per l’occasione Ghali ha deciso di buttarsi sull’electro-pop, con un brano dallo spiccato sapore anni ’80 come Fortuna, ma anche con il pezzo che dà il titolo all’album, carico di psichedelia, A spiccare sugli altri brani sono due pezzi in particolare; il primo è la splendida Bayna, un po’ in arabo e un po’ in italiano, l’altro è Pare, canzone in collaborazione con Madame (con un piccolo special di Massimo Pericolo) tutta da ballare chiaramente ispirata dal sound di Stromae, di cui Ghali è un grande fan.

Le premesse per un ritorno con i fiocchi di Ghali in cima alle classifiche, radiofoniche e non, ci sono tutte, poco ma sicuro.

Acquista Sensazione Ultra Versione Autografata Esclusiva Amazon

Acquista Sensazione Ultra Vinile bianco 180gr Numerato & Colorato Esclusiva Amazon Autografato

Qui sotto la tracklist del disco con tutti i featuring:

Bayna Bravo Fortuna Free Solo feat. Marracash Walo Moon Rage feat. Axell Pare feat. Madame Crazy Peter Parker feat. Digital Astro Wallah Drari feat. Baby Gang Sensazione Ultra

Credits foto di copertina: Nabil Elderkin