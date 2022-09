Guè lancia il suo 64 Bars con Red Bull, in attesa dell’evento di Scampia

Il format Red Bull 64 Bars accoglie stavolta Guè, il rapper che ha deciso di partecipare a questa serie con un pezzo inedito prodotto dal dj TY1 già disponibile sul canale Red Bull Droppa.

Con la sua canzone per questo interessante progetto l’artista ci regala rime come sempre molto taglienti, cariche di citazioni cinematografiche e riferimenti alla cultura pop, dando vita a un freestyle che prosegue il percorso discografico già intrapreso dall’artista negli ultimi anni. Un pezzo con il quale l’artista si mostra più in forma che mai.

La canzone, vi ricordiamo, sarà uno dei brani nella scaletta del grande evento organizzato da Red Bull il prossimo 8 ottobre a Scampia. Nel capoluogo campano, come vi avevamo raccontato qui, è infatti in programma a breve uno spettacolo davvero unico, che non sarà un vero e proprio concerto.

L’evento, che sarà trasmesso in Live Streaming sul canale Youtube Red Bull Droppa, include nel suo ricco cast anche Ernia, Fabri Fibra, Marracash e Madame.

Qui sotto potete recuperare audio e testo del Red Bull 64 Bars di Guè.

Testo Guè Red bull 64 Bars

È il momento di far cagare addosso sti rapper

più che quelle influencer a Dubai, oh no

stendila Ty!

Le strade guardano

i ferri parlano

i soldi sparano

più scaglie che in un sàrago!

cuochi la tagliano

roie la ragliano

cani che abbaiano

infami se la cantano!

Ho il 10 sulla maglia, asino

tu che mi fotti è fantascienza, Asimov

sto fugando sopra un panfilo, fumando un Davidoff

Supercar, super hustler, David Hasselhof

Alla mia penna sai non serve ghosting,

bagno gafi come Gosling Ryan, il figlio di Rihanna è mio l’occhio no, non

sbaglia

ti guardo poi denuncio la tua stylist, questo mio flow crudo è una tartare

unifico le cinture dei pesi massimi

intercettano chiamate tra me e Massimino

ti racconto una storia per non addormentarti: in Italia tutti scarsi, tutti bugiardi!

Apposto io , apostolo, G che smazza sti flow come Boston George, il tuo nome

scritto sopra sto bossolo

fammi il processo si non me ne fotte un cazzo come a Johnny Depp, Johnny Rap,

Johnny Guepp

Il mio obiettivo non è purché se ne parli

non sono così moderno, i cazzi miei tu non farli

tutti cantanti pop pussa via sció sció la tua pussy si ha preso mille zoca e

snitchi in un tv show!

tu non ti ispiri, è appropriazione

faccio due giri (cazzo), è associazione

ti accoppo se dici ” la coppo”, sono sempre più grosso, come in Lacoste il crocco!

Le strade guardano

i ferri parlano

i soldi sparano

più scaglie che in un sàrago!

cuochi la tagliano

roie la ragliano

cani che abbaiano

infami se la cantano!

Nascevo nel 40 sarei stato Tony, invece nell’ 80 resto G U E the one and only

tu non sei Jack Harlow, sei solo un Giancarlo

che si sveglia giallo, scemo