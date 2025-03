Guè pubblica “Meravigliosa”: nel video, Gaetano Curreri degli Stadio è il cattivo in stile 007

Guè Meravigliosa, testo, significato e video del brano in radio dal 28 marzo 2025, singolo estratto dall’album Tropico del Capricorno e arricchito dalla collaborazione con gli Stadio, autori del celebre brano Acqua e sapone da cui è tratto il sample principale.

Ad accompagnare il brano un videoclip diretto da Fabrizio Conte che è un omaggio al cinema d’azione con chiari riferimenti al film Il domani non muore mai della saga di 007. Guè interpreta una versione moderna di James Bond, mentre Gaetano Curreri – anche co-protagonista – veste i panni di un villain carismatico in stile Elliot Carver.

Girato con la tecnica del virtual set, il video alterna scenografie reali e ambientazioni ricreate in 3D, per dare vita a un inseguimento adrenalinico tra azione e romanticismo, perfettamente in linea con l’atmosfera della canzone.

testo e significato di Meravigliosa di Guè

Meravigliosa è una dichiarazione d’amore in pieno stile Guè, dove il romanticismo si fonde con l’immaginario urban. La donna del brano è al tempo stesso musa, pericolo e ossessione: una figura affascinante e sfuggente, capace di incarnare desiderio e paura. La frase “il sesso è una parola e tu ne sei il significato” sintetizza il tono provocatorio e passionale di una relazione intensa e turbolenta.

L’omaggio al sample di Acqua e sapone aggiunge un tocco nostalgico, creando un ponte tra passato e presente, tra pop italiano classico e rap moderno. La produzione elegante e cinematografica rafforza il tono epico di un pezzo che racconta l’amore come corsa, rischio e attrazione fatale.

Uoh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Uoh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Non stop, devo attaccarmi a te come un hotspot

Polso, sempre in orario ghiacciato moscow

I’m back, la strada chiama, torno in azione

Tu sei best best, definizione di perfezione

Babe, what’s love?

Mare di lacrime dove affoghi sopra un range ro’

Vengo dove ti trovi un giro di rolly

Cambio corsia, sulla via resto divinizzato

Il sesso è una parola e tu ne sei il significato

On god, dimmi che mi ami

Anche se non è vero che mi ami

On god, ogni notte senti il rumore (ah-ah)

Di quando mi cade per terra il cuore

Una donna lo sa

Sa che è l’ultimo disco, poi cosa si fa?

Una donna non ha

Più paura del rischio, di una vita che è

Pericolosa, pietra preziosa

G si innamora (meravigliosa)

Vodka con soda, diavolo in rosa

Ti chiamo ancora (meravigliosa)

Corsa, modalità, la pista è il tuo corpo

Costa, mentalità, mantenere il fuoco (uoh)

Sai che posso hittarti sul serio

Liftarti il pensiero, distanti dal cielo (ah-ah)

Lo siamo sempre meno in strada, si sente il rombo

Del motore, sono i nostri respiri in combo

Sulla via resto sintonizzato

“Paura” è una parola e tu ne sei il significato

On god, dimmi che mi ami

Anche se non è vero che mi ami

On god, ogni notte senti il rumore (ah-ah)

Di quando mi cade per terra il cuore

Una donna lo sa

Sa che è l’ultimo disco, poi cosa si fa?

Una donna non ha

Più paura del rischio, di una vita che è

Pericolosa, pietra preziosa

G si innamora (meravigliosa)

Vodka con soda, diavolo in rosa

Ti chiamo ancora (meravigliosa)

Uoh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Uoh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Una donna lo sa

Sa che è l’ultimo disco, poi cosa si fa?

Una donna non ha

Più paura del rischio, di una vita che è

Pericolosa, pietra preziosa

G si innamora (meravigliosa)

Vodka con soda, diavolo in rosa

Ti chiamo ancora (meravigliosa)