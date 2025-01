Guè, svelati i feat e la tracklist del nuovo e attesissimo album “Tropico del Capricorno”

Tra citazioni letterarie, cinematografiche, di costume e musicali, Guè torna con un nuovo album, Tropico del Capricorno (Island Records / Universal Music Italy), in cui condensa il meglio delle sonorità rap di ieri e di oggi, rendendo anche omaggio all’essenza della tradizione melodica e autorale italiana.

Decimo album della sua carriera, il disco rappresenta dunque la perfetta sintesi della maturità artistica di Guè, che nel corso degli ultimi vent’anni è riuscito a rinnovare e internazionalizzare un genere “di importazione” come l’hip hop.

guè, “tropico del capricorno” e il nuovo singolo “oh mamma mia”

Prodotto da Sixpm e Chef P (già noto come Pietrino dei 2nd Roof), con la partecipazione di Big Fish (Meravigliosa), Bassi Maestro (Nei Tuoi Skinny) e la star americana Harry Fraud (Pain Is Love), Tropico Del Capricorno vedrà la luce venerdì 10 gennaio, giorno a partire dal quale sarà possibile ascoltare anche in radio il nuovo singolo Oh Mamma Mia feat Rose Villain, impreziosito da un sample estratto da Che Soddisfazione di Pino Daniele.

Un’operazione, questa, che Guè ha fatto anche per Meravigliosa, brano in cui troviamo un sample di Acqua e Sapone degli Stadio.

guè, “tropico del capricorno”: la tracklist

Oh mamma mia (feat. Rose Villain) Vibe Da 0 a 100 (feat. Shiva) Meravigliosa (feat. Stadio) Akrapovič (feat. Artie 5ive) Gazelle (feat. Ele A) Nei tuoi skinny (feat. Frah Quintale) La G la U la E pt. 3 Le tipe Pain Is Love Movie (feat. Geolier) Kalispera (feat. Ghali e Tony Effe) Nei DM (feat. Ernia e Tormento) Non lo so (feat. Chiello) Astronauta

GUè: LE DATE LIVE