GUÈ: debutto a Sanremo, nuovo album e tour nei palasport per il 2025

Il 2025 sarà un anno importante per uno dei pilastri del rap italiano: GUE’. Il rapper non solo debutterà al Festival di Sanremo insieme a Shablo, Tormento e Joshua, ma celebrerà i 10 anni dall’uscita dell’album Vero, pubblicherà nuove canzoni del suo decimo album da solista e partirà per un tour nei palasport.

Il nuovo album, il decimo in carriera (considerando anche Santeria con Marracash), arriverà a due anni di distanza da Madreperla (doppio disco di platino) e dopo il successo dell’album del 2024, che ha visto Gué riunirsi con i Club Dogo, anch’esso certificato doppio platino.

Nuova musica, quindi, dopo un 2024 ricco di collaborazioni che hanno confermato GUE’ come il “re dei featuring” in Italia. “Tendenzialmente mi faccio pagare il 75% delle volte per un featuring, più sei nuovo, più costa”, ha dichiarato recentemente in un’intervista.

Nei giorni scorsi, il rapper ha pubblicato una storia sui social mostrando la cartella delle sue collaborazioni del 2024, che include nomi come Anna, Articolo 31, Baby Gang, Rose Villain, Astro, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Sangiovanni e molti altri. Ha poi aggiunto: “Ne ho fatte mille, ma le mie migliori strofe arriveranno nel 2025”.

GUE’ TOUR 2025

GUE’ ha annunciato le prime date live del 2025, rivelando che ad aprire i concerti saranno Artie 5ive (classe 2000, milanese, già collaboratore di GUE’ nel singolo Milano Testarossa, certificato oro) e Rasty Kilo (classe 1988, romano, noto per collaborazioni come Bull Terrier e Italian Hustler).

I due artisti non solo si esibiranno con un proprio set, ma saranno anche parte dello show di GUE’.

L’album Vero, tra i più amati dal pubblico rap, compirà 10 anni nel 2025 e avrà un posto speciale nella scaletta dei concerti, accanto alle grandi hit di sempre.

3 maggio – Milano, Unipol Forum

8 maggio – Napoli, Palapartenope

10 maggio – Roma, Palazzo dello Sport

Il tour organizzato da Vivo Concerti porterò il nome di “LA G LA U LA E LIVE TOUR 2025“.

