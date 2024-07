Artie 5ive omaggia la propria città insieme a Guè nel nuovo singolo “Milano Testarossa”

Dopo alcuni spoiler sui suoi profili social, venerdì 19 luglio esce Milano Testarossa (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Artie 5ive in collaborazione con Guè.

Il brano arriva dopo una serie di featuring importanti: con Ghali in Weekend nel nuovo album di Sadturs & KIID e con ANNA in I LOVE IT nell’ultimo album della rapper. Queste collaborazioni dimostrano quanto Artie 5ive sia ormai uno dei protagonisti della nuova generazione rap italiana.

Con il suo carattere, Artie 5ive sta riuscendo ad affermarsi tra i talenti della nuova scuola rap. Basti pensare che il suo ultimo singolo 00 ha recentemente ottenuto il disco di platino e ha raggiunto il primo posto della classifica di Spotify.

ARTIE 5IVE E GUÈ, “MILANO TESTAROSSA”

Milano Testarossa è un omaggio da parte di Artie 5ive e Guè alla città di Milano. Secondo il comunicato stampa, il brano musicalmente va contro le tendenze estive musicali, dato che è un brano rap capace di unire il suono classico allo stile musicale di Artie, tra barre dritte, testi espliciti ma anche messaggi positivi.

Per Artie 5ive collaborare con Guè – il padrino del rap italiano e simbolo di Milano – è stato come realizzare un sogno.

Il video uscirà venerdì 19 alle ore 14:00 con la regia di The Hills – il duo composto da Gianmarco Boscariol e Davide Piras. È stato girato tra le vie più conosciute di Milano dove Artie 5ive indossa la maglia del Milan firmata dal designer d’avanguardia Marcello Pipitone.

Attualmente, l’artista ha ottenuto ben sette dischi di platino e sette dischi d’oro, oltre 300 milioni di stream su Spotify e 7 brani in contemporanea nella Top 50 all’interno della medesima piattaforma di streaming. Oltre a Ghali e Anna, ha collaborato con nomi importanti della scena urban, tra cui Rondodasosa, Tony Boy, Capo Plaza, Kid Yugi e tanti altri.