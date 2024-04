Un continuo back to back tra passato e futuro in “00”, nuovo singolo di Artie 5ive

Artie 5ive 00 testo e significato del nuovo singolo.

Dopo le ultime collaborazioni con Sacky, Digital Astro, Tony Boy, Papa V e il joint album con Rondodasosa, “MOTIVATION 4 THE STREETZ”, progetto lanciato lo scorso dicembre e ricco di featuring molto importanti, Artie 5ive torna con il singolo “00“.

Fuori da mercoledì 3 aprile per Trenches Records/Warner Music Italy, il brano è stato annunciato con un trailer pubblicato sui social da Artie. Questo pezzo è stato spesso spoilerato dal rapper nei suoi live rendendo celebre per i suoi estimatori la barra “sono del Duemila come la farina 00”.

Artie 5ive 00 significato del brano

“00” è una canzone dal taglio molto più introspettivo rispetto a molte delle hit sfornate dal giovane talento di Bicocca negli ultimi mesi. “00” offre uno sguardo più intimo sui pensieri quotidiani di Artie 5ive, che esplora temi come le sfide personali e della propria generazione ma anche la crescita emotiva e gli ostacoli affrontati e superati, in un continuo back to back tra il proprio passato e il futuro che lo aspetta.

La produzione, sofisticata e orientata verso il mondo mondo R&B, è a cura di di Ddusi che rende il pezzo di matrice rap una fusione con nuove sonorità e temi, consentendo al pubblico di apprezzare anche un’altra sfaccettatura dello stile del rapper.

Artie 5ive 00 testo

Aspetto la bella vita mentre sono all’inferno

In arrivo…