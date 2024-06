ANNA: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album “VERA BADDIE”

ANNA, VERA BADDIE: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 28 giugno, “VERA BADDIE” (EMI Records Italy / Universal Music Italia) è il primo album di inediti di ANNA che, a soli 20 anni, ha già all’attivo ben 22 dischi di platino e 7 dischi d’oro, oltre ad essere attualmente l’artista femminile più ascoltata in Italia su tutte le piattaforme digitali.

“Lavoro su questo album da un po’ di tempo. Racchiude tutti i brani che ho creato nell’ultimo periodo. Parlo di molti temi, come l’adolescenza, i problemi delle giovani ragazze, il sentirsi sicuri di sé. Sono molto orgogliosa, perché mi rappresenta appieno e spero che tante ragazze vi si possano rispecchiare”, ha raccontato ANNA.

Poi, ha aggiunto: “La mia musica nasce dai momenti più semplici e quotidiani della vita. Magari sono in giro e c’è qualcosa che cattura la mia attenzione. Ne prendo nota e, quando sono a casa, lo registro e lo fisso in una canzone. Questo disco lo posso definire come un ‘collage’ di tanti istanti della mia vita”.

