ANNA svela la data d’uscita del suo primo vero album “VERA BADDIE”

In uscita venerdì 28 giugno per Emi Records Italy / Universal Music Italia, “VERA BADDIE” è il nuovo album di ANNA e sarà disponibile sia su tutte le piattaforme digitali che nei seguenti formati fisici: CD standard, vinile giallo standard, LP in vinile rosa autografato (edizione limitata sullo shop di Universal Music Italia) e CD autografato (edizione limitata sullo shop di Universal Music Italia).

L’album incarna chi è ANNA oggi: una giovane donna determinata e indipendente, che sa quello che vuole e si è fatta strada da sola (“self-made bitch” come canta in “30°C“), guadagnandosi il rispetto della scena rap grazie al duro lavoro e alle tante hit sfornate, che le hanno permesso di diventare l’artista donna più ascoltata su tutte le piattaforme digitali.

Il segreto del successo? Un approccio “real” alla musica e testi nudi e crudi, ma sempre ironici, in cui l’artista racconta se stessa e le proprie esperienze, traendo ispirazione dalla quotidianità, senza aver paura di mostrare anche le sue fragilità e insicurezze.

ANNA, da “30°C” a “VERA BADDIE”

“VERA BADDIE” è stato anticipato dal singolo “30°C“, che ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un’artista donna solista con un brano non in gara al Festival di Sanremo.

Inoltre, “30°C” è attualmente il secondo brano più ascoltato su Spotify Italia e il terzo su Apple Music. Su TikTok Italia, invece, è il quarto brano con più creazioni, mentre in radio è già uno dei brani più trasmessi.

Infine, il brano è il sesto piazzamento di ANNA nella Top 10 della classifica singoli FIMI/GfK nel 2024:

“ Vetri Neri ” con AVA e Capo Plaza

” con e “ Everyday ” con Takagi & Ketra , Geolier e Shiva

” con , e “ BBE ” con Lazza

” con “ Soldi arrotolati ” con Capo Plaza

” con “ Petit Fou Fou ” con Rhove

ANNA: LE DATE DEL TOUR

CALENDARIO SUMMER TOUR

Mercoledì 12 giugno 2024 – Trento, Trentino Music

Domenica 16 giugno 2024 – Annone di Brianza (LC), Nameless Festival

Domenica 23 giugno 2024 – Ferrara, Summer Vibez

Venerdì 28 giugno 2024 – Azzano Decimo (PN), Azzano Festival Piazza Libertà

Sabato 13 luglio 2024 – Alba (CN), Collisioni

Sabato 20 luglio 2024 – Jesolo (VE), Parco Pegaso

Venerdì 26 luglio 2024 – Riccione, Space

Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli Piceno, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

CALENDARIO CLUB TOUR

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique (NUOVA DATA)

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique (SOLD OUT)

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico

