Sadturs & KIID annunciano la deluxe edition del loro mixtape “No Regular Music”

Dopo la pubblicazione del loro primo mixtape lo scorso ottobre 2023 insieme ad alcuni dei nomi più importanti del panorama rap italiano, la giovanissima coppia di producer Sadturs & KIID ha annunciato l’uscita della Deluxe Edition di “No Regular Music” (Warner Music Italy), in uscita venerdì 12 luglio in formato fisico e digitale.

SADTURS & KIID, “NO REGULAR MUSIC” DELUXE EDITION

Attraverso i loro profili social, Sadturs & KIID hanno svelato la nuova versione deluxe pubblicando un trailer diretto da The Hills (Giammarco Boscariol / Davide Piras). Saranno ben sette le tracce nuove.

Il trailer trasporta il pubblico all’interno di un party dove Sadturs & KIID incontrano, in situazioni surreali, tutti gli artisti che li accompagneranno in questo nuovo viaggio: Morgan, Jake la Furia, Rhove, Nerissima Serpe, Papa V, Digital Astro, Tony Boy, Artie 5ive, Bello Figo, Faneto, Niky Savage, Lito, Low-Red, Kid Yugi, Rrsri Dal Tacco e Ghali. Tramite degli indizi pubblicato nei giorni scorsi sulle loro Instagram stories, i due producer avevano già anticipato alcuni di questi nomi.

Sadturs & KIID, con “No Regular Music” avevano già dimostrato di avere uno stile ben riconoscibile, contribuendo a plasmare il sound della scena urban italiana con la loro capacità di unire perfettamente creatività e innovazione.

Con questa Deluxe Edition, i due producer sono pronti ad affermare ancor di più il loro status, dimostrando di essere capaci di tracciare le linee guida del futuro della musica rap in Italia.