“Kg” è il terzo album del 2025 di Guè, il primo con la sua nuova etichetta discografica la Oyster Music

Guè, il re dei featuring e delle pubblicazioni, si prepara a firmare il suo terzo progetto del 2025: venerdì 30 maggio arriva KG, joint album realizzato insieme a Rasty Kilo. Si tratta del secondo joint album della carriera del rapper dopo lo storico Santeria con Marracash (2016), e del primo disco della sua casa discografica, la Oyster Music Inc.

E proprio Marracash potrebbe essere affiancato da una nuova “joint venture” annunciata in conferenza stampa da Rose Villain: il terzo joint album di Guè sarebbe previsto per il 2026, proprio con lei.

Guè: un 2025 da record tra album e collaborazioni

Ma tornando al 2025, l’uscita di KG rappresenta la terza release discografica di Guè in un solo anno, dopo l’album inedito Tropico del Capricorno e la versione celebrativa Vero – 10 anni dopo.

Inoltre, questo nuovo progetto è anche il primo pubblicato con la sua nuova etichetta Oyster Music, distribuita da Island Records/Universal, consolidando il primato di Guè come artista con il maggior numero di pubblicazioni in Italia negli ultimi 15 anni.

Dal 2011 a oggi, escluse solo due annate (2014 e 2024), Guè ha pubblicato ben 15 album, di cui 13 da solista, con un totale che sale a 17 includendo il disco de lla reunion dei Club Dogo (2024) e la ristampa di Vero nel 2025.

A seguire la lista delle pubblicazioni con relativa certificazione.

Discografia di Guè anno per anno

2011 – Il Ragazzo d’oro – Disco di platino

2012 – Fastlife Mixtape Vol. 3

2013 – Bravo Ragazzo – Doppio disco di platino

2013 – Guengsta Rap

2015 – Vero – Disco di platino

2016 – Santeria (con Marracash) – Quattro dischi di platino

2017 – Gentleman – Triplo disco di platino

2018 – Sinatra – Triplo disco di platino

2019 – Gelida Estate (EP)

2020 – Mr. Fini – Triplo disco di platino

2021 – Gvesus – Doppio disco di platino

2021 – Fastlife 4 – Doppio disco di platino

2023 – Madreperla – Doppio disco di platino

2025 – Tropico del Capricorno – Disco di platino

2025 – KG (con Rasty Kilo)

Guè apre la sua casa discografica, la oyster music

KG è il primo progetto ad uscire con la nuova etichetta discografica fondata da Guè, la Oyster Music Inc. (distribuzione Island Records/Universal Music).

Ad oggi, Guè vanta 104 dischi di platino e 75 dischi d’oro. Numeri che confermano la sua centralità nella scena musicale italiana e il suo impatto costante nel tempo.

Non dimentichiamo inoltre che Guè è anche il re dei featuring, l’artista che, tra duetti per stima e collaborazioni e apparizioni retribuite, ha realizzato il maggior numero di featuring in Italia.

E se il 2025 non è ancora finito, non ci stupiremmo se Guè avesse ancora qualche asso nella manica.