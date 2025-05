Guè e Rasty Kilo annunciano l’uscita di “KG”, il loro primo joint album!

Era nell’aria già da un po’, ma adesso è ufficiale: KG è il titolo del primo joint album di Guè e Rasty Kilo, in uscita venerdì 30 maggio su etichetta Oyster Music per Island Records sia in formato fisico (solo in vinile LP standard e vinile LP numerato autografato) che in digitale (qui il pre-order).

Guè e Rasty Kilo annunciano l’uscita di “KG”

I primi spoiler di questo progetto erano arrivati attraverso i visual scelti per alcuni dei brani in scaletta de LA G LA U LA E – LIVE TOUR 2025. Ma non è tutto! Durante l’ultima data del tour, ai fan presenti fuori dal Forum di Assago, erano stati infatti distribuiti a mano dei CD anonimi, che facevano presagire l’arrivo di nuova musica.

E, non a caso, per tutta la durata del tour, Guè aveva fortemente voluto al proprio fianco Rasty Kilo.

Insomma, gli indizi erano tanti, ma ciò che veramente conta è che adesso tutto questo sta per diventare realtà! Rappresentanti ai massimi livelli di due generazioni diverse della scena, da anni legati da una grande amicizia e da un rapporto di stima e collaborazione, Guè e Rasty Kilo stanno per scrivere una nuova pagina del rap italiano e a noi non resta che fare il count-down.