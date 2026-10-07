I due protagonisti di Gloria il musical, il primo spettacolo teatrale costruito sulle canzoni di Umberto Tozzi, vengono entrambi da Amici di Maria De Filippi. Valeria Mancini è Gloria, Nick Casciaro è Marco. Lo spettacolo va in scena dal 23 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Con Tozzi Casciaro aveva già diviso il palco di Amici nel 2014, quando nel serale ha cantato Gloria insieme a lui e ad altri allievi. Dodici anni dopo, la stessa canzone dà il titolo allo spettacolo in cui interpreta Marco.

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Valeria Mancini, da TikTok alla scuola di Amici

Valeria Mancini, di Foligno, era già conosciuta su TikTok con il nome d’arte Guera quando nel 2022 è entrata in prova nella scuola di Amici, per volere di Lorella Cuccarini. Nell’edizione 22 è rimasta poche settimane ed è stata eliminata prima del serale.

Fuori dalla scuola, il suo inedito Come suona la stanza, uscito con SunFlower, l’etichetta di Emanuele Aloia, e distribuito da ADA Music Italy, ha superato i 52.000 stream su Spotify in un solo giorno, come avevamo raccontato nel gennaio 2023.

Per il ruolo di Gloria ha superato il casting aperto a dicembre 2025, quando il musical è stato annunciato. Presentandola a maggio, Tozzi ha detto di essere rimasto colpito subito dalla sua autenticità, dalla personalità, dalla presenza scenica e dalla vocalità. Lei ha parlato di un grandissimo onore e di una responsabilità.

Nick Casciaro, da Amici 13 a X Factor Romania

Nick Casciaro, nato a Bolzano nel 1990, è arrivato alla musica dopo anni da animatore sportivo e maestro di windsurf. Nel 2011 si è fermato alla seconda audizione di X Factor.

Nel 2013 è arrivato alle semifinali di Italia’s Got Talent e da lì è stato chiamato ad Amici. Nell’edizione 13, nel 2014, è arrivato fino alla settima puntata del serale.

Nella quinta puntata, il 26 aprile, ha cantato con Umberto Tozzi Gloria, Ti amo e Tu. Negli anni successivi è stato anche cantante fisso a Domenica In.

A fine 2021 ha vinto la decima edizione di X Factor Romania, nella squadra di Loredana, primo italiano a riuscirci, con un premio di 50.000 euro.

Gloria il musical: cast e date

La storia è quella di una giovane donna che sogna di diventare cantante e si scontra con il padre, che la vorrebbe nell’azienda di famiglia.

In scena anche Gloria Miele (Eva), Elisa Marangon (Carla) e Fabio Pappacena (Pietro), con la partecipazione di Toni Fornari (Luca), Emanuela Fresi (Sara) e Laura Ruocco (Diomira).

La prima nazionale è il 23 ottobre agli Arcimboldi, dove lo spettacolo resta fino al 1° novembre. Il tour prosegue nei principali teatri italiani fino ad aprile 2027, con l’ultima tappa a Firenze.

Foto di Domenico Di Ruocco