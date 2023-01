Amici 22: è l'anno degli eliminati... dopo Ascanio spopola anche Valeria Mancini, Guera, con "Come suona la stanza"

Valeria Mancini Come suona la stanza testo del brano dell’artista già nota su TikTok che, nonostante solo poche settimane di permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è riuscita a farsi conoscere dal pubblico.

Diciamocelo senza troppi giri di parole… forse quest’anno qualcosa a livello autorale e di casting ad Amici non ha funzionato. Il brano più ascoltato tra quelli presentati nella scuola, con tanto di passaggio anche a Viva Rai 2! di Fiorello, è Margot di Ascanio con oltre 3.200.000 streaming sul solo Spotify (qui la nostra video intervista).

Ascanio è uscito in una sfida contro Angelina Mango che, questo va detto, ha un talento che va oltre le singole canzoni e le mode e quindi non poteva non accedere nel programma.

Ora succede che un’altra silurata, Valeria Mancini, stia riscuotendo un buon successo con il suo inedito, Come suona la stanza.

Valeria è molto nota su TikTok col nome d’arte di Guera. Prima delle vacanze estive ha avuto la possibilità di entrare in prova nella scuola di Canale 5 per volere di Lorella Cuccarini. Dopo le vacanze, tempo di vedersi confermare un banco nel programma, è scoppiato il “Noce moscata Gate” (vedi qui) che avrebbe coinvolto, pare indirettamente ma su questo non ci sono certezze e la ragazza, causa penale imposta da contratto del programma, non può parlarne.

Fatto sta che Valeria Mancini ha visto il sogno di una vita diventare realtà e in un attimo andare in fumo. Eppure, in un’edizione confusa e con talenti altrettanto confusi e probabilmente nemmeno pronti, il pubblico sembra stare dalla sua parte.

Il suo pezzo in un solo giorno ha infatti collezionato oltre 52.000 stream su Spotify e sta girando moltissimo su TikTok.

Tra l’altro non molti sanno che il pezzo di Valeria è stato scritto da Andrea Cerrato con Emanuele Aloia (Il bacio di Klimt, Girasoli) ed è fuori proprio con la SunFlower, l’etichetta di Aloia, e con distribuzione ADA Music Italy.

Valeria Mancini Come suona la stanza testo e audio

Dimmi cosa vuoi

non c’è niente come la notte che mi fa sentire le vibes

forse tra di noi

forse solo mi sta salendo la febbre del Saturday night

dimmi cosa vuoi

se non c’è niente facciamo cocktail con ogni pensiero che hai

oppure un Mai Tai

sei ti va ti tengo la mano, restiamo sotto la Moonlight

E vorrei solo sentire, il tuo corpo su di me

che non servono parole sopra la musica dance

direzioni alternative, vedo sguardi tra di noi

avvicinati se vuoi sulle luci spente

Senti come suona la stanza

fa dimenticare anche il tempo che passa

siamo qui a ballare

senti come suona la stanza

mentre stiamo insieme

fuori mille catene, dentro va tutto bene

Dimmi cosa vuoi

non c’è niente come la notte che mi fa sentire chi sei

non so come mai

forse solo non ti nascondi dietro le cose che sai

e rimaniamo nudi

con la vertigine

siamo cresciuti con un cuore vulnerabile<

E vorrei solo sentire, il tuo corpo su di me

che non servono parole sopra la musica dance

direzioni alternative, vedo sguardi tra di noi

avvicinati se vuoi sulle luci spente

Senti come suona la stanza

fa dimenticare anche il tempo che passa

siamo qui a ballare

senti come suona la stanza

mentre stiamo insieme

fuori mille catene, dentro va tutto bene

Senti come suona la stanza

fa dimenticare anche Saturno che avanza

siamo qui a ballare

senti come suona la stanza

fuori mille catene, dentro va tutto bene

Sento dentro di me un’emozione che sale

l’anima vuole ballare

uscire da quest’oblio

quello che siamo io e te, no non si può spiegare

un eco universale che non ha regole

Senti come suona la stanza