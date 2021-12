Nick Casciaro: dalla 13esima edizione di Amici alla vittoria a X Factor Romania

Il cantante 31enne originario di Bolzano, Nick Casciaro, ha vinto la decima edizione di X Factor Romania. Primo italiano a conquistare il programma in onda su Antena 1 Channel, la rete televisiva di punta di Bucarest.

Nick ha una storia molto particolare alle spalle. Si avvicina alla musica nel 2008 dopo aver fatto per anni l’animatore sportivo e il maestro di Windsurf. Nel 2011 tenta di accedere alla quinta edizione di X Factor Italia ma si ferma alla seconda audizione.

Nel 2013 riesce invece ad arrivare fino alle semifinali di Italia’s Got Talent e viene notato dalla redazione di Amici di Maria De Filippi che lo convoca per un provino. Il ragazzo accede così alle 13esima edizione del programma dove arriva quasi in finale.

Negli anni successivi partecipa a diversi programmi tv tra cui in veste di cantante fisso, Domenica In. Quest’anno, su consiglio della talent scout Gabriela Serban, la decisione di prendere parte a X Factor Romania.

Nick Casciaro X Factor Romania

I coach della decima edizione della versione rumena del programma sono stati: Ștefan, Delia, Florin e Loredana. Ed è proprio nella squadra di quest’ultima che Nick ha gareggiato conquistando il pubblico puntata dopo puntata fino ad arrivare alla vittoria che gli ha permesso di portare a casa 50.000 euro.

Tra i brani interpretati dall’artista nel programma ci sono Leave a Light On, Don’t You Worry Child, Unchained Melody, Hallelujah, Funiculì, funiculà e Who Wants To Live Forever.

Queste le parole di Nick Casciaro dopo la vittoria…

Oh mio Dioooooo!

Abbiamo vinto amici. Non ci credo ancora! È stato un viaggio incredibile. Ho sofferto, ho gioito, ho perso la voce, versato lacrime, ripensato ai momenti più bui della mia vita per riscoprire la luce più calda e intensa. Questo è stato X-Factor Romania per me. Una rinascita.

Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi che fate parte di questa “astronave” pazzesca chiamata X-Factor. Tutti i cameraman, la regia, il reparto sartoria, trucco e parrucco, la produzione e gli autori. Ho conosciuto grandi professionisti, musicisti di altissimo livello e grandi persone. Grandi artisti.

Questo è solo il principio. Da qui inizia un nuovo viaggio. La meta? Saltate su e scopriamola insieme.

Vi amo.

Nick

Sono diversi i precedenti di artisti italiani che negli scorsi anni hanno tentato la fortuna con i talent all’estero. Tra loro per esempio Davide Papasidero e Andrea Faustini a X Factor Uk e Maria Luigia La Rocca a The Voice of Albania. Per scoprirne un po’ potete visitare gli articoli di questa nostra pagina.