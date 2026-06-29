Sentirsi sempre un passo indietro, non abbastanza, e cercare un equilibrio che non arriva mai: è una sensazione che attraversa un’intera generazione, e Focus prova a metterla in fila senza prendersi troppo sul serio. Il nuovo singolo di Glauco, fuori venerdì 3 luglio per DOREMI / Visionary Sapiens, parte da qui: dal bisogno di sentirsi all’altezza, trasformato da esperienza privata in racconto collettivo.

Il brano nasce dall’incontro con il produttore Zenit e si muove dentro la tradizione del rap boom bap, di cui recupera il groove essenziale e la centralità della parola. Non è però un’operazione nostalgica: la produzione è contemporanea e dialoga con il presente, tenendo insieme il legame con la cultura hip hop di partenza e un suono attuale.

Glauco e Focus : profondità e disincanto nello stesso brano

La forza di Focus sta nel contrasto. Nelle strofe Glauco lavora sul peso delle aspettative e sulla sensazione di non essere mai abbastanza, temi che da individuali diventano generazionali. Poi arriva il ritornello, che cambia registro di colpo, virando verso la leggerezza. Non è una frattura, ma la fotografia di un meccanismo familiare a chi ha vent’anni oggi: alternare riflessione e ironia, affrontare cose serie senza restarci schiacciati sotto.

È la stessa doppia anima che attraversa il percorso dell’artista: da un lato il rap usato come strumento di osservazione della realtà, dall’altro la costruzione di ritornelli immediati, pensati per restare in testa al primo ascolto.

Dalla provincia sul Po al rap: chi è Glauco

Glauco è un rapper nato e cresciuto a Viadana, sul Po, e poi trasferitosi a Parma. La provincia è il centro del suo immaginario, non vissuta come limite ma come punto di osservazione privilegiato su tutto il resto. Inizia a scrivere sui banchi di scuola, fa freestyle con gli amici, si avvicina alla musica come sfogo prima ancora che come progetto.

Il suo percorso prende forma nel 2017 e diventa più solido negli anni successivi, con l’inizio della collaborazione con il produttore Luigi Bordi. Ha partecipato alla prima stagione di Nuova Scena, il rap show di Netflix, e nel 2025 ha pubblicato il primo EP, GimmyGlauco, cinque tracce che fissano le coordinate del suo mondo. Focus è il passo successivo di un percorso che, come dice il titolo stesso, prova a mettere a fuoco.