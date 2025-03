Torna su Netflix, Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, il talent del rap italiano

Nuova Scena 2… sta tornando il format originale di Netflix, Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, con nuove sfide, nuovi rapper i tre giudici confermati: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

La seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia debutterà su Netflix il 31 marzo 2025 con la produzione di Fremantle Italia.

Riassunto della prima stagione: Kid Lost, il primo vincitore

La prima edizione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, andata in onda su Netflix nel 2024, ha riscosso grande successo. Il format, ispirato all’omonima competizione statunitense, ha visto emergere nuovi talenti del rap italiano, con prove sempre più impegnative e ospiti d’eccezione.

La finale ha visto trionfare Kid Lost, scelto da Geolier, che ha conquistato il montepremi di 100.000 euro. Il suo stile autentico e la sua capacità di raccontare la realtà attraverso le rime lo hanno reso il primo vincitore di Nuova Scena in Italia.

nuova scena 2 su netflix: Come sarà strutturata?

A meno di un mese dall’uscita, il teaser trailer lascia già intendere che la tensione sarà alle stelle: i tre giudici sono determinati a trovare la nuova promessa della scena, mettendo alla prova i concorrenti con sfide sempre più complesse.

Anche questa nuova edizione sarà composta da otto episodi, divisi in tre parti:

i primi quattro episodi saranno dedicati alle selezioni, con i giudici alla ricerca dei talenti emergenti. La novità di quest’anno è la volontà di scovare i migliori rapper non solo nei grandi centri urbani, ma anche nelle province italiane e persino all’estero. Si passerà da Torino a Genova, dalla Puglia al Mar Ionio, fino a Londra. Dal 7 aprile: nei successivi tre episodi, i concorrenti migliori dovranno affrontare prove sempre più difficili, tra battle di freestyle, videoclip e featuring con grandi nomi della scena rap italiana.

nei successivi tre episodi, i concorrenti migliori dovranno affrontare prove sempre più difficili, tra battle di freestyle, videoclip e featuring con grandi nomi della scena rap italiana. Dal 14 aprile: l’ultimo episodio sarà interamente dedicato alla finale, dove i tre finalisti si contenderanno la vittoria e il montepremi da 100.000 euro.

dai giudici alla produzione

I tre giudici, dopo il successo della prima stagione, tornano con ancora più determinazione per trovare il miglior talento rap d’Italia. Fabri Fibra, con la sua lunga esperienza e il suo status di leggenda della scena, offrirà ai concorrenti una guida tecnica e artistica fondamentale. Geolier, uno degli artisti più influenti del momento, porterà la sua visione del rap moderno e del successo discografico. Rose Villain, con il suo stile eclettico e la sua forte impronta internazionale, sarà pronta a valutare il flow e l’originalità dei partecipanti.

La seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia è scritta da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Sonia Soldera e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, con la regia di Alessio Muzi. Il format, già di grande successo negli Stati Uniti e in Francia, continua a consolidarsi in Italia come il più grande show dedicato alla cultura hip hop e alla scoperta di nuove voci nel panorama musicale.

Chi sarà il vincitore di questa edizione?