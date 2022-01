Giusy Ferreri svela tutto e data di uscita del suo nuovo album, “Cortometraggi”

Giusy Ferreri nuovo album in uscita in occasione del ritorno della cantautrice al Festival di Sanremo. Il disco si intitola Cortometraggi.

Per Giusy si tratta dell’ottavo dell’ottavo disco pubblicato dal 2008 ad oggi, il quinto di soli inediti.

Nella sua discografia infatti sono presenti anche due progetti con la presenza di cover (Non ti scordar mai di me, EP uscito dopo la partecipazione a X Factor, e Fotografie, album contenente cover e adattamenti in italiano di brani internazionali) e il best of Hits.

L’ultimo album di inediti pubblicato dalla cantautrice, attualmente terza artisti in fatto di vendite tra quelli lanciati da un talent show (alle spalle di Marco Mengoni e Alessandra Amoroso con 2.600.000 copie certificate) è Girotondo del 2017.

Giusy Ferreri nuovo album: cortometraggi

A Sanremo 2022 Giusy sarà in gara con Miele, brano firmato da Federica Abbate e Takagi & Ketra, nella musica, e da Davide Petrella nel testo.

L’album Cortometraggi uscirà invece per Columbia / Sony Music Italy, il 18 febbraio 2022. Ecco come la Ferreri lo ha annunciato sui social…

Finalmente posso dirvelo…

CORTOMETRAGGI, il mio nuovo album, fuori il 18 febbraio!

Durante i miei live amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude la narrazione di tanti piccoli film.

Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse

E io non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio con voi.

Qui a seguire la copertina del nuovo disco di Giusy Ferreri.