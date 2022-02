SANREMO 2022: fuori il videoclip di “Miele” di Giusy Ferreri e svelata la tracklist dell’album “Cortometraggi”

Giusy Ferreri Miele video ufficiale del brano con cui la cantante è in gara al 72° Festival di Sanremo.

Miele è disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà contenuta nel nuovo album di inediti Cortometraggi (Columbia/Sony Music), in uscita venerdì 18 febbraio.

Giusy Ferreri ha presentato la sua Miele ieri sera, martedì 1 febbraio, durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2022. Scritta da Davide Petrella e prodotta da Takagi & Ketra e composta da Federica Abbate. Una grandissima squadra per questa parentesi musicale dal sapore retrò, come ha raccontato Giusy qui.

giusy ferreri miele video

È online da poche ore il videoclip ufficiale, scritto e diretto da Fabrizio Conte per la produzione di Borotalco.tv. Si tratta di un video totalmente in piano sequenza, che racconta le due facce di una storia d’amore, in cui Giusy e il suo alter ego non riescono mai a incontrarsi.

Giusy Ferreri ieri sera, durante la prima performance di Miele sul palco dell’Ariston, ha utilizzato in due momenti del brano un megafono vintage per trasformare la sua voce e trasportare da subito gli ascoltatori nel mood retrò del brano.

Accanto al direttore d’orchestra Enrico Melozzi, inoltre, è stato posizionato un grammofono d’epoca, altro elemento che ha contribuito a far immergere nell’atmosfera d’altri tempi del brano.

il nuovo album cortometraggi

Giusy ha anche annunciato il nuovo album in uscita il 18 febbraio e già disponibile in preorder in formato CD e vinile.

Cortometraggi è il sesto album in studio di Giusy Ferreri e arriva a 5 anni di distanza dal precedente Girotondo, uscito nel 2017.

Svelata la tracklist:

Miele Qualsiasi amore Federico Fellini Gli Oasis di una volta Causa effetto Angoli di mare L’amore è un tiranno La forma del tuo cuore Quello che abbiamo perso Cuore sparso Il diritto di essere felice Ricordo

Così l’artista commenta il suo nuovo progetto discografico:

Il titolo Cortometraggi nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. È bello pensareche ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente quotidianità che spesso varia e a volte si ripresenta ciclicamente.