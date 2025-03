Giulia Mazzoni firma l’intera colonna sonora del film “Anna”

Giulia Mazzoni, pianista e compositrice toscana, ha firmato l’intera colonna sonora di Anna, il film del regista Marco Amenta attualmente in concorso per i David di Donatello 2025.

“Ho lasciato che il mio pianoforte parlasse la lingua di Anna: libera, ribelle, selvaggia. Volevo che la musica fosse carne e terra, che vibrasse con la stessa intensità del suo spirito indomito. Per questo ho scelto un quartetto d’archi tutto al femminile, per dare voce a una donna coraggiosa e alla terra che proteggeva. Anna non è solo un film, è un grido, un battito, una lotta.

Essere parte di questo progetto è stato un onore e una responsabilità. Desidero ringraziare il Regista Marco Amenta per avermi coinvolta e voluta al suo fianco in questa avventura, la produzione, Simonetta Amenta, tutto il cast e tutta la squadra che ha lavorato a questa magnifica produzione”

Giulia Mazzoni ha realizzato un’opera musicale capace di enfatizzare e amplificare le emozioni e la forza del personaggio di Anna ed è riuscita a creare una colonna sonora che si fonde con le immagini.

E’ riuscita, inoltre, a tradurre in musica le emozioni complesse della protagonista, una ragazza selvaggia e magnetica come la natura della sua Sardegna, che lotta per essere libera, senza farsi schiacciare dal passato e dalla paura.

Giulia Mazzoni – Wildness main theme del film Anna

Wildness, è stato scritto in sole 48 ore per pianoforte e quartetto d’archi e per l’esecuzione e la registrazione (mixato presso lo studio Sonoria di Prato Francesco Baldi) Giulia Mazzoni ha chiamato un quartetto di professioniste donne: Angela Tomei al primo violino, Angela Savi al secondo violino, Luna Michele alla viola e Laura Gorkoff al violoncello.

Immagine di copertina di Fabrizio Cestari