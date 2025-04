Giovanni Toscano scrive “Dramma Italiano” per il film “Un Altro Piccolo Favore”

Giovanni Toscano, Dramma Italiano: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da mercoledì 30 aprile per LaTarma Records (distribuzione ADA Music Italy), Dramma Italiano è il nuovo singolo di Giovanni Toscano che, per l’occasione, canta insieme a Lorenzo De Moor.

Il brano – che unisce la freschezza del pop a sfumature cantautorali contemporanee, con un arrangiamento ricercato, capace di alternare raffinatezza e momenti di pura energia – è parte del film, sequel di Un Piccolo Favore, Un Altro Piccolo Favore, diretto da Paul Feig con Blake Lively e Anna Kendrick, che sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 1° maggio.

“Abbiamo saputo che Amazon America cercava pezzi italiani per un nuovo film. Allora, ci siamo chiesti: come potremmo scrivere un pezzo che ci racconti, ma che – allo stesso tempo – possa risultare immediato anche per un pubblico anglofono?”.

Nasce così Dramma Italiano: un brano sensuale ed esplosivo ma, al tempo stesso, malinconico e introspettivo, come le notti d’estate e i dubbi d’amore.

GIOVANNI TOSCANO, “DRAMMA ITALIANO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Nato quasi per gioco dalla penna dei tre amici ed ex coinquilini Giovanni Toscano, Lorenzo De Moor e Rootsie, il brano racconta il conflitto emotivo di chi si ritrova davanti a una persona importante del proprio passato.

È, insomma, il “dramma” di chi vive una relazione e, improvvisamente, incontra una di quelle persone con cui non ha chiuso del tutto i ponti.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Dramma Italiano sarà disponibile a partire da mercoledì 30 aprile.

GIOVANNI TOSCANO: DA “DRAMMA ITALIANO” A “EROI”

Contemporaneamente all’uscita di Dramma Italiano, Giovanni Toscano ha deciso di pubblicare anche Eroi: un brano intimo e onirico, che rappresenta la naturale chiusura del percorso iniziato con Un Posto Migliore, mostrandone un’ultima sfumatura.

“Questo brano parla di quel momento di scoraggiamento che tutti proviamo quando cerchiamo di raggiungere qualcosa di bello. Tutti siamo Eroi. Tutti, a volte, ci scoraggiamo e ci lasciamo andare. Tutti, ogni tanto, piangiamo, magari nascondendoci.

E invece Eroi ci sprona ad andare avanti e a non vergognarci delle nostre debolezze. Ogni vita, d’altronde, è un’impresa eroica”, racconta Giovanni Toscano.